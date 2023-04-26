За теракты чиновникам поставят двойки

Выступая в Совете федерации с традиционным докладом о состоянии преступности в стране в 2022 году, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что, несмотря на все тревожные прогнозы, она впервые за десять лет сократилась до рекордно низкого уровня. Во многом удалось защитить бизнес от необоснованных проверок и взять под прокурорский контроль производство продукции для ВПК, но в целом хорошие показатели испортили сами правоохранители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Игоря Краснова, криминогенная ситуация в 2022 году, несмотря на прогнозируемые риски роста преступности, в целом оставалась стабильной. Более того, зафиксированный уровень правонарушений стал минимальным за последние десять лет. При этом, правда, был выявлен рост особо тяжких преступлений (+9,4%, 124 779) и высокий уровень рецидива. Лицами, уже преступавшими закон, в прошлом году совершено почти две трети всех зарегистрированных преступлений (60,4%). А происходило это из-за недостаточного контроля за ними и других просчетов «органов системы профилактики».

С учетом прогнозов в текущем году правоохранители должны принять дополнительные меры по противодействию киберпреступности, особенно в организованных формах, а также незаконному обороту наркотиков и оружия, в том числе перемещенных из зоны СВО, считает генпрокурор.

Оценивая результаты деятельности органов расследования, Игорь Краснов констатировал наличие системных проблем. По его словам, работа дознавателей и следователей «лишь отчасти связана со сбором доказательств и изобличением преступников». В ней чересчур много избыточных процедур и непрофильных задач. В результате «безлимитных сроков расследования» утрачиваются не только доказательства, а порой и сам его смысл. Только в прошлом году за истечением сроков давности было прекращено 8,5 тыс. преступлений.

При этом противодействие коррупции, полагает господин Краснов, в целом найдено — «в данном контексте особое внимание уделялось исковой работе» по возмещению причиненного ею ущерба. В суды было направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений на сумму свыше 300 млрд руб. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд руб.

«Столь значительных результатов мы не фиксировали за весь период статистического наблюдения»,— отметил Игорь Краснов и добавил, что за грубые нарушения антикоррупционных требований более полутысячи должностных лиц уволены в связи с утратой доверия.

По его словам, перестали быть экстраординарными сообщения о задержаниях за взятки высокопоставленных должностных лиц федерального уровня, руководителей органов власти на местах. Они теперь воспринимаются в обществе как итог проводимой всеми правоохранительными органами работы по очищению власти от случайных людей и «откровенных вредителей». Приоритетами на этот год, считает генпрокурор, должны стать вопросы пресечения правонарушений в сфере госзакупок, распоряжения бюджетными средствами, особенно выделенными для выпуска военной техники и боевой экипировки, а также возмещения ущерба от коррупции.

Не менее важным, считает глава надзорного ведомства, остается пресечение фактов вовлечения в экстремистскую и другую противоправную деятельность молодых людей. Это актуально хотя бы потому, что из 127 зарегистрированных в 2022 году террористических актов 13 были совершены с участием несовершеннолетних. Использовались молодые люди и для того, чтобы с помощью ложных сообщений сеять панику и страх.

Ежедневный мониторинг позволил выявить публикации с противоправным контентом более чем на 180 тыс. интернет-страницах, все они по требованиям прокуратуры были заблокированы. К сожалению, отметил Игорь Краснов, «наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно». В связи с этим должны быть максимально усилены принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. В первую очередь речь об объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, местах массового пребывания людей, пунктах размещения вынужденных переселенцев.

Пока же выявлены многочисленные факты необеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе отсутствие физической охраны, ограждений, металлоискателей и систем видеонаблюдения. Причем не только по причине недофинансирования, на которое так любят ссылаться чиновники, подчеркнул Игорь Краснов. Более того, установлена недостоверность половины всех заключений о готовности школ к учебному году, которые выдали межведомственные комиссии, созданные по решению руководителей органов власти субъектов и муниципалитетов. В связи с этим прокуроры предложили дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования.

«В случае поддержки нашей инициативы главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки»,— пошутил глава надзорного ведомства.

«С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45% до 77% доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения. Пресекли манипуляции с терминологией в подзаконных актах, позволяющие относить к отечественной продукции фактически произведенную за границей»,— отчитался Игорь Краснов.

Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК.

В целом, по его словам, удалось значительно сократить количество проверок, мешающих нормальному функционированию бизнес-структур. Однако данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств. При этом требования о соблюдении моратория, согласовании с прокурором на органы полиции не распространяются. По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тыс. таких протоколов. За каждым из них — общение предпринимателя с человеком в форме.

Николай Сергеев