Что происходит после ввода войск России на Украину. День 566-й

Губернатор Курской области сообщил об атаке БПЛА в Рыльске. Атаки дронов на Энергодар усиливают нетехнологические риски для ЗАЭС, заявил глава «Росатома». Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами» в Россию. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. Financial Times: на этой неделе власти Украины начнут переговоры с Венгрией и Румынией по вопросу реформы относительно изучения языков национальных меньшинств в школах, что необходимо для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

9:30. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

9:11. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ: страны Запада своими руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которые сами же и создавали.

8:44. Глава «Росатома» Алексей Лихачев про комментировал атаку беспилотников на Энергодар. По его словам, технологическая безопасность Запорожской АЭС абсолютна, но возникают риски нетехнологического характера.

8:42. Глава Сбербанка Герман Греф: текущий курс рубля очень волатилен и находится на уровне, который явно не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты.

8:33. Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Рыльске, в административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Накануне вечером с беспилотника в городе было сброшено взрывное устройство.

8:30. Комментируя слова британского премьер-министра о том, что у президента РФ не хватает смелости встретиться с партнерами по G20, его пресс-секретарь Песков заявил, что у Путина нет в этом необходимости, это «не добавит ничего конструктивного к повестке».

8:28. Курс евро на Мосбирже на открытии торгов опускался до 100,7 руб., доллара — до 93,5 руб.

8:24. Минпросвещения РФ отправило пособия по украинскому языку для начальных классов в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщил ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев.

8:18. Владимир Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами», очень важно чувство «сопричастности со своей Родиной».