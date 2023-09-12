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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 566-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 11 сентября

Губернатор Курской области сообщил об атаке БПЛА в Рыльске. Атаки дронов на Энергодар усиливают нетехнологические риски для ЗАЭС, заявил глава «Росатома». Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами» в Россию. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. Financial Times: на этой неделе власти Украины начнут переговоры с Венгрией и Румынией по вопросу реформы относительно изучения языков национальных меньшинств в школах, что необходимо для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

9:30. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

9:11. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ: страны Запада своими руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которые сами же и создавали.

8:44. Глава «Росатома» Алексей Лихачев про комментировал атаку беспилотников на Энергодар. По его словам, технологическая безопасность Запорожской АЭС абсолютна, но возникают риски нетехнологического характера.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:42. Глава Сбербанка Герман Греф: текущий курс рубля очень волатилен и находится на уровне, который явно не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты.

8:33. Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Рыльске, в административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Накануне вечером с беспилотника в городе было сброшено взрывное устройство.

8:30. Комментируя слова британского премьер-министра о том, что у президента РФ не хватает смелости встретиться с партнерами по G20, его пресс-секретарь Песков заявил, что у Путина нет в этом необходимости, это «не добавит ничего конструктивного к повестке».

8:28. Курс евро на Мосбирже на открытии торгов опускался до 100,7 руб., доллара — до 93,5 руб.

8:24. Минпросвещения РФ отправило пособия по украинскому языку для начальных классов в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщил ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев.

8:18. Владимир Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами», очень важно чувство «сопричастности со своей Родиной».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 565-й

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