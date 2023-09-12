Путин: Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии «Луны-25»

Крушение межпланетной станции «Луна-25» не означает, что Россия завершит лунную программу, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что у страны в космосе «отличные компетенции», анализ причин аварии будет проведен.

«Это сложная, ответственная работа, связанная, конечно, с высокими технологиями. У нас здесь... отличные компетенции. Что касается посадки на ту площадку, где тоже еще никогда никто не прилунялся,— ну да, это сложная работа, конечно. Будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что прилунение не состоялось, но это не значит, что мы разработки завершим. Будем работать дальше»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин также добавил, что Россия будет усиливать «даже отдельные направления» космической индустрии.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной крушения российского космического аппарата 19 августа стала ошибка в работе двигателей «Луны-25». Через несколько дней, 23 августа, организация космических исследований Индии заявила об успешной посадке на Луну аппарата «Чандраян-3».

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Если участвуешь в лунной гонке, нужно выигрывать"».

Петр Бузлаев