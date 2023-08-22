«Если участвуешь в лунной гонке, нужно выигрывать»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил причины катастрофы первой российской лунной миссии. Аппарат «Луна-25» врезался в поверхность спутника Земли и упал в районе его Южного полюса. Причиной крушения стала ошибка в работе двигателей. По словам господина Борисова, сказалось еще и то, что Россия долгое время не проводила соответствующих разработок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе подозревает, что победить в лунной гонке будет совсем не просто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью государственному каналу «Россия 24» вкратце объяснил, что случилось с «Луной-25». Нет смысла вникать в технические вопросы. Однако общий смысл такой — 50 лет мы этим не занимались, что, безусловно, наложило свой отпечаток. Уникальный опыт растеряли, и вот он — результат. Но ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу.

Далее цитата из интервью Борисова: «Началась, безусловно, гонка за освоение природных ресурсов Луны, и в будущем Луна станет идеальной площадкой для освоения дальнего космоса, поэтому, конечно, нам нужно изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы».

Можно представить перспективу: космодром на Луне, и дальше — к далеким галактикам. Там же рудники, роботы или люди в скафандрах добывают несметные богатства. Что же, красиво. Безусловно, есть логика в словах главы «Роскосмоса».

Кстати, вот буквально прямо сейчас дружественная нам Индия, затаив дыхание, следит за достижением национальной космонавтики. Посадочный модуль межпланетной станции «Чандраян-3» начинает спуск к лунной поверхности.

А наш вот не сумел, погиб. Но ничего, построим новый. Раз уж начали, нужно продолжать, здесь никаких сомнений быть не может.

Но есть несколько маленьких замечаний. Во-первых, каким образом вы собираетесь извлекать эти самые ресурсы Луны? И во сколько это может обойтись? И есть ли они там в принципе? Оставим без ответа.

Во-вторых, Россия — богатая страна. Сколько у нас красивых неизведанных мест и скрытых ресурсов? Доставай — не хочу. Вон Арктику возьми или Восточную Сибирь, Дальний Восток. И летать никуда не надо, и атмосфера там имеется. Все намного проще, чем налаживать лунную-то логистику.

К слову, и капиталисты не особенно торопятся — дорого им. И нам было дорого, 50 лет паузу держали. Но поскольку началась лунная гонка, значит, нужно участвовать, по-другому нельзя.

Тогда последний тезис — если участвуешь, нужно выигрывать. Иной усомнится — а вдруг не получится? Вот и специалистов не хватает, санкции, вызовы разные. Может быть, на чем-то одном сфокусироваться? На какой-то одной большой проблеме? Может быть, для российского гражданина что-то сделать?

Магистрали вот высокоскоростные собираются строить по всей стране. Есть проект трассы до Белоруссии, а, может быть, и дальше, в Китай. Но к Луне тоже нужно летать и к далеким звездам. Так что получится, не сомневайтесь. Все у нас получится, нужно только захотеть, как следует.

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