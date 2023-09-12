Путин о пополнении реестра иноагентов: мы никого не гребем

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ высказался о списках иностранных агентов в России. Модератор спросил его, не складывается ли впечатление, что в реестр «гребут всех подряд», так как реестр пополняется почти каждую пятницу, а число людей и организаций в нем превысило 400. Президент ответил, что российские власти «никого не гребут», а действующий закон об иноагентах — «калька» с американского, только «более либеральный».

«Мы вообще никого не гребем, кого мы гребем? Этот закон действует с 1937 или 38-го года в США, это вообще калька, только он гораздо более либеральный... В законе Соединенных Штатов предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Что такое иноагент в России — это человек, который занимается общественной деятельностью на деньги иностранного государства»,— сказал президент.

Господин Путин признал, что «есть много нюансов» по закону об иноагентах, на что обращали внимание правозащитники. «Много нюансов, связанных с тем, что под этот закон подпадают люди, которые реально публичной деятельностью не занимаются, они занимаются экологией, еще чем-то. Да, и мы вносим коррективы»,— заверил президент.

Он также утверждает, что всегда просит правоохранительные и следственные органы, а также прокуратуру «вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру».

Комиссия Госдумы предлагала запретить имущественную поддержку иноагентов, а также наказывать тех, кто помогает им обходить предусмотренные законами запреты. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что надо запретить иноагентам получать доход в России.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минфину ввести для иноагентов налог в 5% от прибыли.

Сейчас в реестре иностранных агентов 680 личностей и организаций. В последний раз он пополнился в пятницу, 8 сентября. Тогда Минюст добавил в него шесть граждан, в числе которых лидер рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров

Лаура Кеффер