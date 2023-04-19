Нежелательная помощь

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством во вторник презентовала очередной пакет поправок, ужесточающих контроль за иностранными агентами. В частности, предлагается лишать их не только финансовой, но и имущественной поддержки от государства, а также наказывать тех, кто помогает иноагентам обходить предусмотренные законами запреты. На первый раз Минюст вынесет таким гражданам или организациям предупреждение, а затем предусмотрена административная ответственность. Также депутаты намерены разрешить работу в РФ только тех иностранных неправительственных организаций (НПО), которые официально регистрируют в Минюсте свои российские подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заседание думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля прошло в закрытом от СМИ режиме. По его окончании председатель комиссии глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») рассказал о новом разработанном «пакете из пяти законопроектов», касающихся деятельности иноагентов и зарубежных НПО.

Эти инициативы, по его словам, стали результатом выявления пробелов в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон, принятый летом 2022 года, содержит 18 запретов для иноагентов, но некоторые взаимодействующие с ними юридические или физические лица, как выяснилось, помогают эти запреты обходить. Правда, конкретных примеров депутат не привел, но сообщил, что одна из предлагаемых поправок обяжет физлиц и организации вне зависимости от гражданства и формы собственности соблюдать требования закона об иноагентах. Также планируется расширить полномочия Минюста по контролю за теми, кто помогает иноагентам: ведомство сможет выносить таким гражданам и организациям предписания, а в случае их невыполнения последует уже административная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб.

Как пояснил “Ъ” член комиссии Олег Матвейчев («Единая Россия»), здесь речь может идти о таких видах содействия, как, например, организационная помощь или рекламная поддержка иноагентов. «Деятельность у них широкая, поэтому мало ли чем им помогают. Кто-то, может быть, деньги их какие-то принимает, кто-то донаты для них собирает на свой кошелек. Любое способствование деятельности, если оно будет доказано»,— отметил господин Матвейчев. По его словам, конкретные примеры подобного содействия на заседании комиссии не назывались.

Также депутаты поддержали предложение ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Эту поправку предложила депутат Ольга Занко («Единая Россия»). Она объяснила свою инициативу тем, что в настоящее время иноагенты уже не вправе получать от государства финансовую поддержку, принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Но в части имущественной поддержки такого запрета в действующем законе нет, и этот пробел, по мнению госпожи Занко, необходимо устранить.

Отметим, что отсутствие такой нормы не помешало, например, департаменту городского имущества Москвы в январе 2023 года объявить о прекращении договора аренды на три помещения Сахаровского центра (включен в реестр иноагентов), ссылаясь именно на новый закон об иностранном влиянии и содержащийся в нем запрет на оказание иноагентам государственной финансовой поддержки. Эти помещения центр получил от столичных властей в 1993 и 1996 годах на условиях безвозмездной аренды.

Второй пакет поправок, презентованных на заседании думской комиссии, касается деятельности иностранных НПО, которые не регистрируют в России свои филиалы или представительства. По данным Василия Пискарева, 23 организации, которые признаны в РФ нежелательными, не имели зарегистрированных филиалов и работали из-за границы, хотя российское законодательство обязывает зарубежные НПО получать регистрацию в Минюсте. А если организация не хочет регистрировать в России свой филиал или представительство, то она наверняка будет заниматься деструктивной деятельностью, убежден глава комиссии.

Предлагаемые поправки устанавливают, что легитимным в России будет считаться взаимодействие только с зарегистрированными иностранными НПО, в противном же случае за контакты с такими организациями россиянам будет грозить административная ответственность. По данным господина Пискарева, на конец марта 2023 года в реестре Минюста содержатся сведения о 75 филиалах и представительствах иностранных НПО. За последние три года из реестра были исключены 40 структурных подразделений НПО, и одна из основных причин исключения — осуществление деятельности, не соответствующей заявленным целям, подчеркнул депутат.

Презентованные на комиссии поправки предлагают ввести новое основание для отказа в регистрации структурного подразделения иностранной НПО: он последует в случае, если зарегистрированные филиалы этой организации уже были исключены из реестра за нарушение российского законодательства. «Это позволит пресечь продолжение противоправной деятельности с помощью открытия новых филиалов уже дискредитировавшей себя организации»,— пояснил Василий Пискарев. Заодно комиссия предложила ввести уголовную ответственность для лиц, ранее судимых за участие в деятельности нежелательных организаций (ст. 284.1 УК РФ), если они будут принимать участие в деятельности не зарегистрированных в Минюсте иностранных НПО.

По словам господина Пискарева, все инициативы разрабатывались вместе с Минюстом, на них уже получены положительные отзывы от правительства и Верховного суда РФ. «Члены комиссии и депутаты попросили время на изучение законопроектов. Я думаю, что в течение ближайшего времени, до конца недели, мы должны будем их оформить полностью и внести»,— резюмировал Василий Пискарев.

Елена Рожкова