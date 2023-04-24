Депутат Госдумы Федоров предложил ввести для иноагентов налог в 5% от прибыли

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением ввести для иностранных агентов дополнительный налог в размере 5% от прибыли. По задумке депутата, вырученные деньги отправят на социальную поддержку детей-сирот, сообщает RT со ссылкой на письмо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Федоров уточняет, что сейчас признанные иноагентами не обременены дополнительными сборами в связи со своим статусом. По его словам, финансовыми донорами иноагентов «выступают государства и институты, которые применяют в отношении России, ее организаций и граждан санкционное давление».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот»,— сказано в письме.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал запретить иноагентам получать доход в России. В апреле комиссия Госдумы предложила запретить имущественную поддержку иноагентов, а также наказывать тех, кто помогает им обходить предусмотренные законами запреты.

Подробности — в материале «Ъ» «Нежелательная помощь».

Лаура Кеффер