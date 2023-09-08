Минюст объявил иноагентом вокалиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова

Министерство юстиции сегодня, 8 сентября, пополнило реестр иностранных агентов шестью гражданами, в числе которых лидер рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. Также иностранными агентами признаны социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин, кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров, политик Наталья Пелевина, депутат Тульской области Ольга Подольская.

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По версии Минюста:

Владимир Котляров открыто выступал в поддержку Украины; участвовал в создании материалов иностранных агентов; осуществлял деятельность, «направленную на формирование антироссийских взглядов», в том числе «негативно высказывался» в отношении россиян. Минюст утверждает, что музыкант поддерживал осуществляющих террористическую деятельность лиц, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях;

открыто выступал в поддержку Украины; участвовал в создании материалов иностранных агентов; осуществлял деятельность, «направленную на формирование антироссийских взглядов», в том числе «негативно высказывался» в отношении россиян. Минюст утверждает, что музыкант поддерживал осуществляющих террористическую деятельность лиц, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях; Андрей Мальгин осуществлял деятельность, «направленную на формирование негативного образа» России и вооруженных сил; выражал поддержку ВСУ; распространял «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российской властью. Также, добавляет ведомство, журналист создавал и распространял сообщения иностранных агентов;

осуществлял деятельность, «направленную на формирование негативного образа» России и вооруженных сил; выражал поддержку ВСУ; распространял «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российской властью. Также, добавляет ведомство, журналист создавал и распространял сообщения иностранных агентов; Николай Митрохин создавал и распространял материалы иностранных агентов; выступал против специальной военной операции на Украине, высказывался в поддержку ВСУ. По утверждению Минюста, он осуществлял деятельность, «направленную на формирование негативного образа» ВС РФ. Распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей; «активно взаимодействовал с иностранными агентами»;

создавал и распространял материалы иностранных агентов; выступал против специальной военной операции на Украине, высказывался в поддержку ВСУ. По утверждению Минюста, он осуществлял деятельность, «направленную на формирование негативного образа» ВС РФ. Распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей; «активно взаимодействовал с иностранными агентами»; Наталья Пелевина «негативно высказывалась» в отношении россиян, распространяла «недостоверную информацию» о деятельности органов безопасности РФ. В качестве респондента участвовала на предоставляемой иностранными СМИ информационных площадках. По данным Минюста, она осуществляла деятельность, «направленную на формирование антироссийских взглядов». Имеет иностранное гражданство, проживает за пределами России;

«негативно высказывалась» в отношении россиян, распространяла «недостоверную информацию» о деятельности органов безопасности РФ. В качестве респондента участвовала на предоставляемой иностранными СМИ информационных площадках. По данным Минюста, она осуществляла деятельность, «направленную на формирование антироссийских взглядов». Имеет иностранное гражданство, проживает за пределами России; Ольга Подольская участвовала в создании материалов иностранных агентов, распространяла «недостоверную информацию» о решениях властей РФ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной;

участвовала в создании материалов иностранных агентов, распространяла «недостоверную информацию» о решениях властей РФ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной; Мумин Шакиров распространял «недостоверную информацию» о решениях российской власти, выступал против специальной военной операции на Украине. Также, говорится в сообщении Минюста, он осуществлял деятельность «направленную на формирование антироссийских взглядов». Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ; создавал и распространял материалы иностранных агентов.

Лусине Баласян