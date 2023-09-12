Путин о Воложе: здоровья ему, но люди должны быть благодарны своей стране

Президент Владимир Путин связал заявления Аркадия Воложа, покинувшего «Яндекс» (MOEX: YNDX) в декабре прошлого года, с желанием сохранить активы за границей. Он пожелал ему здоровья и хорошей жизни в Израиле, но отметил, что граждане должны быть благодарны своей стране.

«Как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы, тем более если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной»,— сказал господин Путин на пленарной сессии ВЭФ.

3 июня 2022 года Аркадий Волож попал по санкции Евросоюза (ЕС), в тот же день он покинул все посты в «Яндексе». В августе 2023-го господин Волож опубликовал официальное заявление, в котором выступил против ввода войск России на Украину. В том же месяце он попросил ЕС снять с него санкции, писала Financial Times. По данным Reuters, российские власти не национализируют «Яндекс» из-за угрозы утечки мозгов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Аркадий Волож рассчитывает на выход».

Лаура Кеффер