Reuters: «Яндекс» не национализируют из-за угрозы утечки мозгов

Основным фактором, который останавливает российские власти от национализации «Яндекса», являются опасения утечки мозгов из компании, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника. По словам одного из собеседников агентства, отток талантливых IT-специалистов может стать концом для компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очевидно, что, если (национализация.— "Ъ") случится, компания постепенно придет в упадок. И возможно, именно это останавливает применение жестких мер», — приводит агентство слова собеседника. По мнению источников Reuters, риск утечки мозгов присутствует не только в случае национализации, но и в случае продажи «Яндекса» какой-либо государственной компании.

В конце ноября 2022 года «Яндекс» анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре. Компания планировала оставить за головной компанией Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать. Однако Reuters пишет, что в настоящее время переговоры о разделении «Яндекса» на российский и международный бизнес, по сути, остановились.

По данным Bloomberg, интерес к приобретению контрольного пакета «Яндекса» проявили миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Забрать контроль над «Яндексом» предлагал глава ВТБ Андрей Костин (ВТБ — единственный, кто публично подтверждал интерес к покупке доли в «Яндексе»).

Однако позднее господин Костин заявил, что банк может отказаться от покупки доли «Яндекса», поскольку цена выше заявленной первоначально. По мнению господина Костина, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Агентство также отмечает, что пока неясно, какое влияние на возможную сделку окажет позиция сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, который высказался против военных действий на Украине. По словам господина Воложа, после начала российской военной операции на Украине он сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну. Ранее Аркадий Волож занимал пост CEO голландского Yandex N.V. и входил в его совет директоров. Решение покинуть компанию он принял в июне 2022 года после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции.

Милена Костерева