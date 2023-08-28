Аркадий Волож рассчитывает на выход

Аркадий Волож попросил исключить себя из санкционного списка. Евросоюз рассмотрит вопрос в сентябре. Как пишет Financial Times, адвокаты сооснователя «Яндекса» обратились в органы ЕС спустя несколько дней после того, как миллиардер выступил против боевых действий на Украине. Один из собеседников издания усомнился в шансах Воложа. По его словам, многие российские предприниматели «убеждали себя, что очень близки» к тому, чтобы выйти из-под санкций, «принимая желаемое за действительное». Пока же это удалось только Олегу Тинькову. Сможет ли Аркадий Волож повторить его успех и покинуть черный список? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он очень переживает из-за санкций и своей репутации. Он действительно против войны и хотел заявить об этом с самого начала»,— цитирует Financial Times близкого к Аркадию Воложу собеседника.

В черный список ЕС Волож попал в июне 2022 года с формулировкой «за продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России». Тогда же он оставил все руководящие посты в компании и в ее структурах. Но Европу это не убедило, и первая попытка Воложа снять с себя санкции провалилась, говорит партнер компании BGP Litigation Сергей Гландин:

«Когда он ушел из "Яндекса", то на этом основании написал заявление с просьбой снять с себя санкции, но ему отказали. Если почитать обоснование ограничений, то там указано, как он проводил цензуру и сегрегацию в "Яндексе" на проправительственные новости, удалял выдачу, что государство через золотую акцию владеет компанией, частично имеет право вето, плюс подсанкционные банки — Сбербанк и ВТБ. В общем, очень много всего».

До последнего времени от Аркадия Воложа совсем не было новостей. Разве что из биографии на его сайте пропала Россия: сооснователь «Яндекса» вдруг оказался «родившимся в Казахстане израильским технологическим предпринимателем». А 10 августа Волож распространил официальное заявление, в котором резко осудил действия России на Украине. Видимо, тогда же он и обратился к властям Евросоюза с просьбой снять ограничения, и запрос его рассмотрят в течение ближайших недель, продолжает Сергей Гландин из BGP Litigation:

«15 сентября Совет Европейского союза соберется на очередное заседание, чтобы продлить антироссийские санкции на новые полгода. Последует ли это снятие? Скорее всего, нет. Об этом даже Financial Times пишет со ссылкой на двух евродипломатов, что ни одна из 27 стран-членов ЕС не настаивает и не ставит вопрос о снятии ограничений».

Многие пытались оспаривать санкции. Например, сооснователь Альфа-банка Михаил Фридман, по данным Financial Times, вел переговоры с представителем США о снятии ограничений в обмен на финансовую помощь Украине. А Олег Дерипаска и вовсе судится с американским правительством последние пять лет.

Кому пока удалось отменить западные санкции на основании своей позиции — Олег Тиньков. Он продал долю в материнском холдинге Тинькофф-банка, отказался от российского гражданства, осудил военные действия на Украине и заручился поддержкой миллиардера сэра Ричарда Брэнсона. Наконец, в июле Великобритания вычеркнула бизнесмена из своего черного списка.

Но Евросоюз — это не Соединенное Королевство. Для таких решений необходимо согласие стран-участниц. Но у Аркадия Воложа шансы есть, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Возможно, что обращение в Совет Европы как таковой ничего не даст, это просто шаг, необходимый для начала процедуры в суде. Но уже там у Воложа шансы лучше, чем у Тинькова. Его ситуация более понятная и ясная, то есть Тиньков все-таки и после 2014 года вел бизнес в России довольно успешно в то время, как Волож, судя по его заявлениям, уже после "крымской весны" стал сокращать свое вовлечение в созданный им когда-то бизнес».

А в самом Евросоюзе заявили, что все 11 пакетов антироссийских санкций работают и бьют по экономике России. Это отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Отдельно о «русских олигархах» он не высказался, но, очевидно, и здесь ограничения эффективны — а что бы еще заставило миллиардеров своевременно выступать с публичными заявлениями?

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис