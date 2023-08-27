FT: сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза (ЕС) официальный запрос с просьбой исключить его из санкционного списка, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. ЕС ввел санкции в отношении господина Воложа 3 июня 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседников FT, адвокаты Аркадия Воложа обратились в органы ЕС с просьбой отменить санкционные меры в отношении него через несколько дней после того, как сооснователь «Яндекса» выступил против военных действий России на территории Украины. По данным издания, официальные лица Евросоюза рассмотрят его запрос в следующем месяце.

«Санкции, конечно, играют значительную роль. Он (Аркадий Волож.— "Ъ") очень переживает из-за санкций и своей репутации. Он действительно против войны и хотел заявить об этом с самого начала»,— приводит FT слова близкого к бизнесмену источника.

Однако другой близкий к Аркадию Воложу собеседник издания выразил сомнение, что просьба об исключении господина Воложа из санкционного списка будет удовлетворена. По его словам, многие российские предприниматели «раньше убеждали себя, что они очень близки» к тому, чтобы выйти из-под санкций, «принимая желаемое за действительное».

Как отмечает FT, санкции ЕС могут быть сняты после того, как государства—члены союза согласятся с тем, что существуют «убедительные доказательства» того, что физическое или юридическое лицо «больше не соответствует критериям санкций». Единственный человеком, которому удалось добиться исключения из санкционного списка, стал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Великобритания сняла с него санкции в конце июля.

Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС 3 июня 2022 года. В качестве причин внесения господина Воложа в санкционный список указывалось то, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под санкции госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день «Яндекс» сообщил, что господин Волож покидает все посты в компании. Он занимал пост CEO голландской Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в совет ее директоров.

В августе 2023 года Аркадий Волож высказался против военных действий на Украине. В своем обращении бизнесмен отметил, что с 2014 года он не проживает в России и находится в Израиле, однако понимает, что на нем «есть доля ответственности за действия страны».