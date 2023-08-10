Сооснователь «Яндекса» Волож высказался против военных действий на Украине

Аркадий Волож, покинувший «Яндекс» в декабре прошлого года, выступил против военных действий России на территории Украины, следует из официального заявления бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Волож в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аркадий Волож в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники»,— говорится в обращении господина Воложа.

Он уточнил, что с 2014 года не проживает в России, находится в Израиле, однако понимает, что на нем «есть доля ответственности за действия страны». В декабре прошлого года господин Волож в обращении к сотрудникам «Яндекса» сообщил, что покидает компанию.

Текст обращения господина Воложа распространялся на внутреннем портале компании, его опубликовал Telegram-канал The Bell (внесен в реестр иностранных агентов).

3 июня 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС. Это аргументировалось тем, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под санкции госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день «Яндекс» сообщил, что господин Волож покидает все посты в компании. Он занимал пост CEO голландского Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в его совет директоров.

О дальнейшей судьбе Яндекса читайте в материале «Yandex прояндексирует инвесторов».

Юлия Юрасова