Смольный объяснил причину сбоев в работе платной парковки

Проблемы с оплатой парковки, наблюдающиеся в Санкт-Петербурге с 6 сентября, вызваны переходом на отечественное программное оборудование. Об этом рассказал директор городского информационно-аналитического центра Андрей Максименко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы приступили к самому серьезному блоку по модернизации центра обработки данных. Он включает в себя импортозамещение наиболее уязвимых и важнейших узлов как программных, так и аппаратных комплексов», — уточнил господин Максименко.

Неполадки были связаны с частичной неисправностью оборудования. Специалисты уже занимаются перенастройкой сервиса.

Информация о сбоях при оплате платной парковки в Петербурге появилась в среду, 6 сентября. В центре управления парковками (ЦУП) сообщали, что неполадки вызваны общегородским сбоем в информационных системах Петербурга.

Утром в понедельник, 11 сентября, ЦУП проинформировал, что работа системы оплаты парковки восстановлена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре управления парковками Петербурга придумали способ оперативно оповещать автомобилистов о проблемах в работе сервиса по оплате парковок.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте