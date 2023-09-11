Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге восстановили работу сервиса по оплате парковки

В Санкт-Петербурге восстановлена работа системы оплаты парковки, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Там уточнили, что с 8 до 9 утра зона платной парковки работала в тестовом режиме, поэтому штрафы не выписывались. По всем вопросам, касающимся работы парковок, предлагается обращаться по номеру 417-50-00.

Сбои при оплате парковки наблюдаются в Петербурге уже несколько дней, с 6 сентября. В центре управления парковками сообщили, что неполадки вызваны общегородским сбоем в информационных системах Петербурга. Пока их устраняли, администрирование платного парковочного пространства не велось.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...