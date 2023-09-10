Сервис оплаты парковки в Петербурге вновь частично недоступен

В работе зоны платной парковки в Санкт-Петербурге на данный момент наблюдается частичная недоступность сервисов. Об этом утром 10 сентября сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что неполадки обусловлены общегородским сбоем в информационных системах Петербурга. В период их устранения администрирование платного парковочного пространства не ведется, уточнили в центре управления парковками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что технические проблемы при оплате парковки в Петербурге наблюдаются уже несколько дней. Одновременно с этим фиксируются сбои в работе и других городских ресурсов. В частности, периодически пропадает доступ к официальному сайту администрации Санкт-Петербурга.

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