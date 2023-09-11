Сбои в работе системы парковки в Петербурге будут обозначать цветом в Telegram и «ВК»

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» придумали способ оперативно оповещать автомобилистов о проблемах в работе сервиса по оплате парковок. Сделано это было после общегородского сбоя в информационных системах. В настоящий момент сервис по-прежнему работает нестабильно.

«В связи с этим, на период нормализации функционирования информационных систем, для более оперативного информирования автомобилистов принято решение о смене главных фотографий профилей официальных ресурсов Городского центра управления парковками»,— сообщается в Telegram-канале ведомства.

Так, если аватарка Telegram-канала Городского центра управления парковками и его группы «ВКонтакте» будет красного цвета, значит система платной парковки работает нестабильно, и возможны сбои в оплате. Штрафы в этот период не начисляются. В случае же если аватарка зеленая, значит платное парковочное пространство Петербурга работает в штатном режиме, уточнили в ГУП.

«Ъ-СПб» писал, что сбои при оплате парковки наблюдаются в Петербурге уже несколько дней, с 6 сентября. В центре управления парковками сообщили, что неполадки вызваны общегородским сбоем в информационных системах Петербурга.

Утром в понедельник, 11 сентября, появилось сообщение, что работа системы оплаты парковки восстановлена.

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