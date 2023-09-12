Песков подтвердил, что Ким Чен Ын уже в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По информации СМИ, встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным может состояться 13 сентября.

«Подтверждаю. Это действительно так»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Интерфакса» прокомментировать информацию о приезде северокорейского лидера в Россию.

О том, что спецпоезд, пассажиром которого является лидер КНДР, пересек российскую границу первым сообщило «РИА Новости». По информации агентства, поезд проехал железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморское крае в 12:15 по местному времени (5:15 мск), а затем направился на север.

Согласно сообщению ЦТАК, поезд Ким Чен Ына покинул Пхеньян 10 сентября. Дмитрий Песков говорил, что переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся «в ближайшие дни». Точное время и место встречи он уточнять отказался, но отметил, что переговоры пройдут на Дальнем Востоке. По информации телеканала YTN, переговоры лидеров могут пройти 13 сентября.

Милена Костерева