Песков привел детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры делегации России и Северной Кореи, а также общение один на один президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, они обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, «ситуацию в регионе, международные дела».

«Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые возглавляют лидеры двух стран. Будет общение один-на-один. Будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына»,— сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Точную дату назначенных переговоров Дмитрий Песков не уточнил. На вопрос о том, где состоится встреча, он ответил: «Пока мы не говорим. На Дальнем Востоке». Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

Коснувшись содержания переговоров, господин Песков отметил, что российская сторона при необходимости готова обсудить с партнерами санкционный режим Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. «Мы координируем наши действия (как члена Совбеза ООН.— ''Ъ''), будучи соседями и партнерами с Северной Кореей»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также прокомментировал призывы США к КНДР не продавать оружие России: «Как вы знаете, все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября на спецпоезде. В поездке в Россию его сопровождают высокопоставленные члены северокорейского правительства. Телеканал YTN сообщал, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться 13 сентября. Дмитрий Песков уточнил, что встреча не планируется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, как ранее сообщали СМИ.

Источники New York Times сообщали, что российская сторона в результате переговоров лидеров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Лусине Баласян