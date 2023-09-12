Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков привел детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры делегации России и Северной Кореи, а также общение один на один президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, они обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, «ситуацию в регионе, международные дела».

«Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые возглавляют лидеры двух стран. Будет общение один-на-один. Будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына»,— сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Точную дату назначенных переговоров Дмитрий Песков не уточнил. На вопрос о том, где состоится встреча, он ответил: «Пока мы не говорим. На Дальнем Востоке». Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

Коснувшись содержания переговоров, господин Песков отметил, что российская сторона при необходимости готова обсудить с партнерами санкционный режим Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. «Мы координируем наши действия (как члена Совбеза ООН.— ''Ъ''), будучи соседями и партнерами с Северной Кореей»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также прокомментировал призывы США к КНДР не продавать оружие России: «Как вы знаете, все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября на спецпоезде. В поездке в Россию его сопровождают высокопоставленные члены северокорейского правительства. Телеканал YTN сообщал, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться 13 сентября. Дмитрий Песков уточнил, что встреча не планируется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, как ранее сообщали СМИ.

Источники New York Times сообщали, что российская сторона в результате переговоров лидеров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...