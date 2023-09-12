«РИА Новости» сообщили о прибытии спецпоезда Ким Чен Ына в Россию

Спецпоезд, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в РФ, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморское крае и направился на север, передает корреспондент агентства «РИА Новости».

По данным агентства, около 12:15 по местному времени (5:15 мск) мост через Раздельную переехал бронированный поезд с зелеными вагонами. Такой же поезд изображен на фотографиях Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сделанных во время отправки из Пхеньяна Ким Чен Ына и высокопоставленных членов северокорейского правительства.

Представитель администрации приграничного поселка Хасан подтвердил «РИА Новости», что бронированный поезд проехал через станцию на юге края.

Согласно сообщению ЦТАК, поезд Ким Чен Ына покинул Пхеньян 10 сентября. Телеканал YTN сообщал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться 13 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «в ближайшие дни» состоятся переговоры лидеров стран. Точное время и место встречи он уточнять отказался, но отметил, что переговоры пройдут на Дальнем Востоке.

Лусине Баласян