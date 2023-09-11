YTN: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным 13 сентября

Южнокорейский телеканал YTN сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 13 сентября. По информации канала, Ким Чен Ын уже отправился в РФ. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры господина Путина и Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке не планируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ким Чен Ын медленно продвигается внутри Северной Кореи к северо-восточной границе на поезде... Возможна его встреча с Владимиром Путиным послезавтра, 13 сентября»,— сообщает YTN, не уточняя других деталей предполагаемого визита Ким Чен Ына в РФ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники также подтверждает информацию о скором приезде северокорейского лидера в РФ и его скорой встрече с Владимиром Путиным. «Ожидается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этой неделе отправится в российский город Владивосток, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Восточного экономического форума»,— отмечают источники агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума. «Таких контактов на ВЭФ не планируется»,— сказал RTVI представитель Кремля, не став подтверждать или опровергать сведения о возможном визите Ким Чен Ына в Россию.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным, 4 сентября первой сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в ВЭФ. В Кремле подготовку к визиту тогда также не подтвердили.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу посетил КНДР. Это был первый визит делегации из России в Северную Корею с 2020 года. Лидер КНДР после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Подробности визита — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Александр Кислов