Греф и Костин не ждут повышения ставки ЦБ в пятницу

Установленный Центробанком (ЦБ) уровень ключевой ставки в 12% не будет таким долго, считает глава Сбербанка Герман Греф. И он, и глава ВТБ Андрей Костин считают, что на заседании в эту пятницу, 15 сентября, ЦБ вряд ли снова повысит ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению господина Грефа, «это не очень длинная история». «По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация»,— сказал он на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

Господин Костин убежден, что на фоне укрепления рубля ЦБ не станет поднимать ставку. «С учетом нынешней тенденции снижения курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится от повышения ставки, мне кажется, она останется. ...Я думаю, меры, которые ЦБ принимал, и риторика, и то, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать»,— пояснил он.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Регулятор уверял, что решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. После решения ЦБ доллар снижался до 95 руб./$. Сегодня, 12 сентября, он торгуется ниже 93 руб./$.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Ключевая ставка напрашивается на повышение».

Лаура Кеффер