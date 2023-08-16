На долларе отпечатались спекуляции

Участники рынка считают влияние решения ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер поддержки, включая возвращения обязательной продажи экспортной выручки. Уже только спекуляции по этому поводу привели к падению курса доллара ниже 95 руб./$. В связи с активным переходом компаний во внешней экономической деятельности на рубли и валюты дружественных стран и изменением условий эффективность таких мер будет ниже, чем в прошлом году. Однако аналитики допускают снижения курса доллара ниже уровня 90 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После стремительных скачков, вызванных внеплановым заседанием ЦБ, биржевые торги валютой 16 августа начались в более спокойном режиме. На открытии основной сессии курс доллара поднимался до 97,5 руб./$, что на 40 коп. выше значений закрытия вторника, но быстро вернулся к значению закрытия прошлого дня. Однако во второй половине дня снижение курса американской валюты ускорилось. К 15:00 он достиг отметки 96 руб./$, а к закрытию торгов откатился до 94,67 руб./$. Объем торгов американской валютой снизился, однако превысил 125 млрд руб.

Активную игру на понижение американской валюты вызвала публикация Financial Times о том, что президент России Владимир Путин созовет экстренное заседание с представителями исполнительной власти по обсуждению дополнительных мер по стабилизации валютного рынка. В частности, по данным британской газеты, на совещании могло быть рассмотрено предложение российского Минфина обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки. «Резкое ослабление рубля в предыдущие дни вызвало большой общественный резонанс, поэтому власти вынуждены принимать меры»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Участники валютного рынка рассчитывали, что часть мер по поддержке рубля будет оглашена по итогам заседания ЦБ, проведенного накануне, но регулятор ограничился повышением ставки. «Теперь на рынке ожидают, что власти вернут требование к экспортерам об обязательной конвертации валютной выручки»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Дмитрий Бабин не исключает того, что многие экспортеры уже продают иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств, опасаясь, что она еще сильнее подешевеет.

Схожий инструментарий правительство использовало в прошлом году для стабилизации ситуации, и тогда курс доллара за четыре месяца снизился с 120 руб./$ до 50 руб./$. Однако цены на нефть в тот период были значительно выше, как и объем российского экспорта, а вот импорт из-за разрыва торговых цепочек был на минимальных уровнях. Поэтому даже в случае принятия всех мер поддержки аналитики не верят в повторение сценария минувшего года.

Максим Орешкин, помощник президента РФ, в авторской колонке для ТАСС 14 августа: Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация.

«Мы ожидаем сохранения нефти Brent в диапазоне $70–90 за баррель до конца этого года, объемы экспорта РФ останутся ниже из-за действующих санкций, импорт остается на высоком уровне из-за роста экономики, профицит текущего счета в этом году сожмется до $45 млрд, а повторения жестких капитальных ограничений, как в 2022 году, мы не ожидаем»,— указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Проблемой для рынка может стать то, что экспортеры продолжают удерживать часть валютной выручки за рубежом.

По данным ЦБ, ввезенную в страну валюту они и так конвертируют на 80%. Дополнительной проблемой может стать активный переход на валюты дружественных стран, не все из которых свободно конвертируемые.

«Данная мера не способна полностью защитить рубль от возможных шоков. Еще одной мерой для повышения стабильности может выступить ужесточение ограничений по выводу иностранного капитала из РФ»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Вместе с тем участники рынка ожидают дальнейшего укрепления рубля и стабилизации курса на более справедливом уровне, далеком от пиковых значений. «Если решения властей по защите рубля совпадут с ожиданиями, а цены на российскую нефть останутся на уровне $70 за баррель, это поможет курсу доллара вернуться в диапазон 87–92 руб./$»,— полагает Владимир Евстифеев. Михаил Васильев в базовом сценарии в прогнозы на третий квартал закладывает средний курс доллара на уровне 93 руб./$, на четвертый квартал — 95 руб./$.

Виталий Гайдаев