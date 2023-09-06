Ключевая ставка напрашивается на повышение

Центробанк, вероятнее всего, вновь повысит ключевую ставку. К таким выводам пришли экономисты, опрошенные “Ъ FM”. Ближайшее заседание регулятора назначено на 15 сентября. Не исключено, что по его итогам ставка вновь может вырасти, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, принимать решение будут, ориентируясь в первую очередь на показатели инфляции. А они уже приблизились к 6,5% годовых, это максимум, который прогнозировал Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом курс рубля не повлияет на выбор политики регулятором, отметил Заботкин. Впрочем, собеседники “Ъ FM” уверены в обратном.

5 сентября национальная валюта продолжила слабеть, стоимость доллара впервые с середины августа превысила отметку в 97,5 руб. И Центробанк будет вынужден реагировать на девальвацию, полагает главный экономист по по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец:

«Вероятно, мы будем говорить уже не о таком большом шаге, как в августе. Невозможно сейчас обосновать с точки зрения экономики и инфляционных рисков ни ставку 12%, ни тем более движение от нее выше. Но проблема давления на рубль, ответом на которую и стало последнее повышение, не снялась. И это нельзя ничем не лечить в отсутствие ясного решения в отношении капитального контроля.

Если сохранится тот тренд по курсу, который мы видим за предыдущую неделю, оставить ситуацию на паузе будет нельзя.

На мой взгляд, мы можем говорить о стабилизации курса или, например, возможном возврате к укреплению в тот момент, когда наш текущий счет за месяц вновь начнет превышать $5 млрд. И первым фактором улучшения торгового баланса может быть снижение импорта. Для этого нужно замедление общего внутреннего спроса либо коррекция импортных цен. И надеяться на то, что уже повысившиеся котировки нефти наконец дойдут до объема получаемой экспортной выручки и конвертируемой экспортной выручки в рубли».

В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку в середине августа. Тогда она резко выросла с 8,5% до 12% годовых. Причем заседание регулятора было внеплановым, -его назначали на следующий день после того, как курс доллара попробовал закрепиться на отметке выше 100 руб.

Жесткие меры Банка Росси помогли остановить девальвацию, но продлилось это недолго. Уже в конце августа национальная валюта вновь постепенно начала слабеть. Власти планировали остановить процесс, ужесточив валютный контроль, но в итоге от этой идеи отказались. Повлиять на курс могли бы и валютные интервенции, но к ним Центробанк тоже решил не прибегать, отмечает главный экономист «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин:

«Боюсь, у регулятора есть только один способ добиться целей по стабилизации курса с помощью повышения ставки — по сути дела, нужно задушить экономический рост. Поскольку у нас сейчас основная причина некоторого ускорения инфляции и, собственно, обесценения рубля — это значительный всплеск потребительского спроса, отложенный спрос.

И если давить его дороговизной денег, будет взят под контроль не только курс, но и, ко всему прочему, это прекратится через резкое снижение экономической активности.

Несколько миллиардов долларов в юаневом эквиваленте интервенций, кажется, вопрос могли решить на корню вообще без необходимости всей этой странной истории, которую мы переживаем уже порядка двух месяцев. Но нет, почему-то выбрана ставка. Официальная статистика предполагает, что резервов в достатке. Почему не используются? Не знаю».

В пользу рубля сейчас в первую очередь могут сыграть растущие нефтегазовые доходы. Конъюнктура на рынке складывается благоприятная. 5 сентября Россия и Саудовская Аравия объявили о том, что продолжат сокращать поставки сырья вплоть до конца года. На этом фоне Brent подорожала до $91 за баррель, вслед за ним должны увеличиться цены и на российскую Urals.

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Иван Хорушевский