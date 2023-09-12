Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:35

Евро опускался ниже 100 рублей, доллар — ниже 93 рублей

Курс евро на Московской бирже на открытии торгов опускался ниже 100 руб./€ впервые с 28 июля. По данным на 7:22, евро опускался на 3,01%, до 99,41 руб./€. К 8:18 снижение замедлилось до 1,98%, до 100,4 руб./€.

Курс доллара падал ниже 93 руб. впервые с 18 августа. На открытии американская валюта снижалась на 2,77%, до 92,45 руб./$. Сейчас она торгуется на уровне 93,5 руб./$.

Юань снижается на 1,33%, до 12,8 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По итогам торгов понедельника курс доллара обвалился на 2,7 руб.— до 95,08 руб./$. Этому способствует возросшее предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь объявления новых мер поддержки и продаж валюты со стороны Центробанка.

Подробности — в материале «Ъ» «Слова на вес доллара».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...