Евро опускался ниже 100 рублей, доллар — ниже 93 рублей

Курс евро на Московской бирже на открытии торгов опускался ниже 100 руб./€ впервые с 28 июля. По данным на 7:22, евро опускался на 3,01%, до 99,41 руб./€. К 8:18 снижение замедлилось до 1,98%, до 100,4 руб./€.

Курс доллара падал ниже 93 руб. впервые с 18 августа. На открытии американская валюта снижалась на 2,77%, до 92,45 руб./$. Сейчас она торгуется на уровне 93,5 руб./$.

Юань снижается на 1,33%, до 12,8 руб.

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По итогам торгов понедельника курс доллара обвалился на 2,7 руб.— до 95,08 руб./$. Этому способствует возросшее предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь объявления новых мер поддержки и продаж валюты со стороны Центробанка.

Подробности — в материале «Ъ» «Слова на вес доллара».

Лаура Кеффер