КНДР подтвердила, что Ким Чен Ын выехал на спецпоезде в Россию

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии спецпоезда, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын отправляется с визитом в Россию. Ранее информацию о его поездке подтверждал Кремль.

Согласно сообщению ЦТАК, северокорейского лидера в поездке сопровождают министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Пхеньян они покинули 10 сентября.

Как писала газета The Wall Street Journal, спецпоезд Ким Чен Ына с затемненными окнами обшит сталью для защиты от взрывов бомб. Он состоит из 20 вагонов. В начале и конце поезда находится охрана.

Изначально о поездке Ким Чен Ына в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным сообщала New York Times. По данным ее источников, российская сторона в результате переговоров лидеров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Южнокорейский телеканал YTN сообщал, что встреча лидеров двух стран может состояться 13 сентября. Позднее информацию о визите Ким Чен Ына подтвердил Кремль. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча не планируется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, как сообщали СМИ.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу посетил КНДР. Это был первый визит делегации из России в Северную Корею с 2020 года. Лидер КНДР после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Подробности визита — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Лусине Баласян