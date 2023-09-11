Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни посетит Россию, сообщил Кремль. Ранее пресс-служба президента отрицала информацию о подготовке такого визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Ким Чен Ын в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Ким Чен Ын в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом»,— говорится в сообщении в Telegram-канала Кремля.

О том, что лидер КНДР в ближайшие дни посетит Дальний Восток, писала The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным на ВЭФ. Южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может пройти 13 сентября, и лидер КНДР уже отправился в Россию на поезде.

В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР, что стало первым визитом российской делегации в Северную Корею с 2020 года. Ким Чен Ын после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Подробности — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Лаура Кеффер