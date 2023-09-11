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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» прошла квалификацию

Партия получила конституционное большинство во всех заксобраниях нового созыва

Выборы в законодательные собрания субъектов РФ закончились уверенным реваншем «Единой России» (ЕР). Если пять лет назад в каждом третьем регионе, где избирали депутатов, партия власти не сумела получить простое большинство (свыше половины мандатов), то в 2023-м она взяла квалифицированное (более 2/3) буквально везде. Процент поддержки ЕР в голосовании по партспискам вырос почти повсеместно, а в некогда проблемных для нее Иркутской области и Забайкальском крае — сразу в два раза. Сократился он только в Калмыкии, но даже там единороссы нарастили число депутатов благодаря «сухой» победе в округах.

По итогам осенних выборов Андрей Турчак отчитался об «убедительной общей победе» единороссов

По итогам осенних выборов Андрей Турчак отчитался об «убедительной общей победе» единороссов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам осенних выборов Андрей Турчак отчитался об «убедительной общей победе» единороссов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В понедельник Центризбирком подвел предварительные итоги выборов депутатов заксобраний 16 «старых» и четырех новых регионов РФ. Согласно данным комиссии, во всех без исключения парламентах «Единая Россия» получила квалифицированное большинство — от 68% мандатов в Хакасии до 90% в Ивановской и Ростовской областях.

Напомним, в 2018 году партия власти выступила куда менее уверенно, не сумев заполучить простое большинство в Верховном совете Хакасии, законодательных собраниях Забайкальского края, Иркутской и Ульяновской областей, а также Собрании депутатов Ненецкого автономного округа (НАО). На этот раз единороссы проделали «работу над ошибками» и вернули над ними контроль.

В частности, в Забайкалье ЕР удвоила результат пятилетней давности, получив по спискам 56,9% (плюс 28,6 п. п.) и увеличив общее количество мандатов с 22 до 42. В Иркутской области единороссы тоже взяли по спискам вдвое больше — 54,6% (плюс 26,8 п. п.), а суммарное число их мандатов выросло с 18 до 35. В Ульяновской области ЕР получила 49,9% (плюс 16 п. п.) и 27 мандатов (вместо прежних 17), в НАО — 43,4% (плюс 5 п. п.) и 13 мандатов (вместо 9).

Хакасия оказалась единственным регионом, где ЕР уступила по спискам КПРФ — 36,4% против 39,1%. Однако при этом единороссы улучшили собственный результат пятилетней давности (плюс 11 п. п.) и уверенно выступили в одномандатных округах, сумев нарастить общее число мандатов сразу с 20 до 34.

Наибольший прирост по спискам ЕР показала в Ивановской области — на 31,3 п. п., до 65,4%. В 2018 году партия взяла там 15 мандатов из 26, в 2023-м — уже 27 из 30.

Серьезно увеличился результат единороссов во Владимирской (плюс 25,9 п. п.), Смоленской (плюс 21,1 п. п.) и Архангельской областях (плюс 18,6 п. п.), а также в Бурятии (плюс 19,8 п. п.). Прибавила партия и в традиционно лояльных регионах, например, в Ростовской области — до 68,3% (плюс 11,3 п. п.), в Башкирии — до 68,9% (плюс 10,6 п. п.), в Кузбассе — до 69,4% (плюс 5 п. п.). Самый скромный рост ЕР показала в Якутии, где в 2018 году единороссов поддержали 50,8% избирателей, а в 2023-м — 54,4% (плюс 3,5 п. п.). Но благодаря победам в округах общее число мандатов у ЕР выросло гораздо существеннее — с 47 до 55.

Якутия, кстати, стала единственным регионом, где ярко выступили «Новые люди», сумевшие занять второе место по спискам (14,3%, пять мандатов) и победить в одном из округов. Они также прошли в парламенты Башкирии, Калмыкии, Бурятии, Иркутской, Кемеровской и Ярославской областей. Единичными успехами отметились «Коммунисты России» — в НАО (5,7%) и Ульяновской области (7,5%), Партия пенсионеров — во Владимирской (6,1%) и Ярославской областях (5,6%), «Родина» — в НАО (5,7%). А вот «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) «пролетела» мимо заксобраний сразу пяти «старых» регионов — Хакасии, Бурятии, НАО, Смоленской и Ивановской областей. ЛДПР не преодолела барьер только в Калмыкии.

Выборы в Калмыкии оказались единственными, где результат ЕР по спискам снизился: в 2018 году ее поддержали 68,5% избирателей, а в 2023-м — 64,2% (минус 4,4 п. п.).

Но благодаря изменению способа формирования Народного хурала общее число единороссов там все равно выросло. В прошлом созыве все 27 депутатов избирались по спискам и ЕР получила 21 мандат. Теперь же по спискам избирались только 10 депутатов (у ЕР — 6), а еще 17 — в одномандатных округах, которые «всухую» выиграли единороссы. В итоге количество мандатов у ЕР выросло до 23.

Региональные выборы-2023 выиграли действующие губернаторы

Также ни одного округа ЕР не отдала оппонентам во Владимирской (25), Ивановской (20) и Кемеровской областях (23), Забайкальском крае (25) и НАО (8). В Иркутской области единороссы уступили только один округ из 22, проиграв в нем СРЗП, в Якутии — 2 из 35 («Новым людям» и самовыдвиженцу), в Хакасии — 2 из 25 (КПРФ), в Ульяновской области — 2 из 18 (ЛДПР и самовыдвиженцу), в Ярославской области — 2 из 34 («Новым людям» и самовыдвиженцу), в Ростовской области — 3 из 40 (ЛДПР, СРЗП и самовыдвиженцу). В оставшихся регионах борьба в округах была более конкурентной. В Башкирии, например, 46 из 55 мажоритарных мандатов получили единороссы, два — КПРФ, по одному — СРЗП, «Новые люди» и «Зеленые», а еще четыре округа выиграли самовыдвиженцы.

Хакасский Верховный совет, а также Смоленская и Ивановская облдумы стали единственными заксобраниями, куда прошли всего три партии — ЕР, КПРФ и ЛДПР.

Что касается парламентов новых субъектов, где голосование проходило впервые и исключительно по спискам, то все они будут четырехпартийными. Так, в Народный совет ДНР (90 депутатов) прошли ЕР (78%), КПРФ (6,4%), ЛДПР (6,3%) и «Новые люди» (5,1%). СРЗП минимальный порог не преодолела, набрав только 3,3%. В результате фракция единороссов будет насчитывать 74 депутата, коммунистов и либерал-демократов — по шесть, «Новых людей» — четыре. А вот в Народный совет ЛНР (50 депутатов) прошли ЕР (74,6%), ЛДПР (9,9%), КПРФ (7,5%) и СРЗП (5,6%), тогда как «Новые люди» набрали только 1,5%. Партия власти будет контролировать там 39 мандатов, либерал-демократы — пять, коммунисты — четыре, а эсеры — два.

Результаты выборов–2023. Главные цифры

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В Заксобрание Запорожской области (40 депутатов) прошли все четыре партии, принимавшие участие в выборах, причем КПРФ и СРЗП едва преодолели минимальный порог, набрав 5,02% и 5,13% соответственно. Единороссы финишировали с 83%, либерал-демократы — с 5,8%. Во фракции ЕР будет 34 депутата, а во всех остальных — по два. Наконец, в Херсонскую облдуму (36 депутатов) с минимальным результатом пробилась СРЗП (5,03%), остальные принявшие участие в выборах партии сделали это более уверенно: ЕР — с 74,8%, КПРФ — 10,6%, ЛДПР — 8,3%. У единороссов в итоге будет 28 мандатов, у коммунистов — четыре, у либерал-демократов — три, у эсеров — один.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

Губернаторы отработали на 70 с плюсом

По итогам окончательного подсчета голосов на губернаторских выборах все действующие руководители регионов одержали уверенную победу. Лидером по уровню поддержки избирателей стал врио главы Смоленской области Василий Анохин, набравший 86,6% голосов. Вместе с ним отметку в 80% преодолевают еще восемь руководителей: псковский губернатор Михаил Ведерников (86,3%), глава Кузбасса Сергей Цивилев (85,2%), губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (83,8%), глава Подмосковья Андрей Воробьев (83,7%), нижегородский губернатор Глеб Никитин (82,8%), глава Ивановской области Станислав Воскресенский (82,5%), губернатор Амурской области Василий Орлов (82,4%) и его орловский коллега Андрей Клычков (82,1%).

В коридоре от 70% до 80% голосов расположились губернатор Тюменской области Александр Моор (78,8%), воронежский глава Александр Гусев (76,8%), мэр Москвы Сергей Собянин (76,4%), врио губернатора Омской области Виталий Хоценко (76,3%), глава Алтайского края Виктор Томенко (76,2%), руководитель Якутии Айсен Николаев (75,8%), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (75,7%), глава Приморья Олег Кожемяко (72,8%), магаданский губернатор Сергей Носов (72,4%), врио главы Чукотки Владислав Кузнецов (72,3%) и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (70,2%).

Единственным руководителем, финишировавшим с результатом меньше 70%, стал глава Хакасии Валентин Коновалов — за него проголосовало 63,1% избирателей. Господин Коновалов — член КПРФ, также от Компартии выдвигался Андрей Клычков. Все остальные руководители представляют «Единую Россию».

Андрей Прах

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