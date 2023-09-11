Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Результаты выборов–2023. Главные цифры

Как голосовали и кто победил — в инфографике «Ъ»

По итогам выборов в единый день голосования будет замещено 33 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В частности, избраны главы 21 региона, депутаты 20 региональных заксобраний и 16 парламентов административных центров (столиц).

По предварительным данным, самая высокая явка на губернаторских выборах зафиксирована в Кемеровской области.

По данным на 10:45 мск во всех регионах, где избирали руководителей, победили действующие губернаторы или врио. В ЯНАО, где глава региона избирается региональными депутатами из кандидатур, представленных президентом, переутвержден на новый срок действующий губернатор Дмитрий Артюхов.

На выборах в заксобрания по партспискам «Единая Россия» заняла первое место во всех регионах, кроме Хакасии, где ее обошла КПРФ. ЛДПР показала лучший результат в Забайкальском крае (15,6%). «Новые люди» вышли на второе место в Якутии.

На выборах депутатов региональных столиц «Единая Россия» показала лучший результат на новых территориях, худший — в Великом Новгороде (41,29%). В Красноярске 4,12% по единому округу набрал кандидат «Против всех», обогнавший по числу голосов СРЗП и «Новых людей». В Екатеринбурге и Новгороде 5-процентный барьер преодолевает партия «Яблоко».

На выборах мэра Хабаровска побеждает действующий глава Сергей Кравчук, набравший 45,42% голосов.

В Москве переизбран на новый срок Сергей Собянин (76,39% голосов). Его ближайший соперник Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11%.

На довыборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам побеждают кандидаты от «Единой России».

Обозначения в таблицах: «Единая Россия» (ЕР), Коммунистическая партия РФ (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), «Новые люди» (Нл), Партия пенсионеров (Пенс), «Коммунисты России» (КР), «Родина» (Род), Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Яблоко» (Ябл), «Зеленые» (Зел), «Гражданская платформа» (ГП), Партия роста (Рост).

Документ дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...