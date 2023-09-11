Результаты выборов–2023. Главные цифры

По итогам выборов в единый день голосования будет замещено 33 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В частности, избраны главы 21 региона, депутаты 20 региональных заксобраний и 16 парламентов административных центров (столиц).

По предварительным данным, самая высокая явка на губернаторских выборах зафиксирована в Кемеровской области.

По данным на 10:45 мск во всех регионах, где избирали руководителей, победили действующие губернаторы или врио. В ЯНАО, где глава региона избирается региональными депутатами из кандидатур, представленных президентом, переутвержден на новый срок действующий губернатор Дмитрий Артюхов.

На выборах в заксобрания по партспискам «Единая Россия» заняла первое место во всех регионах, кроме Хакасии, где ее обошла КПРФ. ЛДПР показала лучший результат в Забайкальском крае (15,6%). «Новые люди» вышли на второе место в Якутии.

На выборах депутатов региональных столиц «Единая Россия» показала лучший результат на новых территориях, худший — в Великом Новгороде (41,29%). В Красноярске 4,12% по единому округу набрал кандидат «Против всех», обогнавший по числу голосов СРЗП и «Новых людей». В Екатеринбурге и Новгороде 5-процентный барьер преодолевает партия «Яблоко».

На выборах мэра Хабаровска побеждает действующий глава Сергей Кравчук, набравший 45,42% голосов.

В Москве переизбран на новый срок Сергей Собянин (76,39% голосов). Его ближайший соперник Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11%.

На довыборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам побеждают кандидаты от «Единой России».

Обозначения в таблицах: «Единая Россия» (ЕР), Коммунистическая партия РФ (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), «Новые люди» (Нл), Партия пенсионеров (Пенс), «Коммунисты России» (КР), «Родина» (Род), Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Яблоко» (Ябл), «Зеленые» (Зел), «Гражданская платформа» (ГП), Партия роста (Рост).

Документ дополняется.