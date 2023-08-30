Столицам самокаты не катят

62% москвичей и две трети жителей Санкт-Петербурга выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов, доступных в их городах. Это показал опрос портала SuperJob. За лето доля противников сервисов кикшеринга в этих городах выросла соответственно на 18% и 16%. В среднем по России сторонников запрета меньше: в мае 2023 года против сервисов аренды электросамокатов высказалось около трети опрошенных жителей 366 городов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал как минимум «проработать» варианты «повышения ответственности» при передвижении на электросамокатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За лето многие москвичи разлюбили электросамокаты

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ За лето многие москвичи разлюбили электросамокаты

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Опрос портала SuperJob проводился 27–28 августа 2023 года, в нем участвовали 2 тыс. человек старше 18 лет (по 1 тыс. из Москвы и Санкт-Петербурга). Исследователи интересовались мнением жителей: стоит ли запретить сервисы аренды электросамокатов «в вашем городе»? Вопрос содержал отсылку к опыту Парижа, где с 1 сентября будут расторгнуты все договоры с кикшеринговыми компаниями.

В Москве за запрет высказались 62% опрошенных жителей, в Санкт-Петербурге — 66% (то есть каждые два из трех горожан). В столице среди аргументов в пользу запрета респонденты называют то, что электросамокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», управляют ими «люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия», а в целом это «очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека». При этом 22% жителей столицы проголосовали против запрета, отметив, что отрасли нужны жесткие правила и ограничения.

В Санкт-Петербурге противники кикшеринга приводили схожую аргументацию, говоря, что езда на колесной технике «очень мешает пешеходам» и становится причиной ДТП. Против ограничений высказалось 24% опрошенных в Питере. Эти респонденты говорили, в частности, о необходимости создания в городе инфраструктуры как для самокатов, так и для велосипедов — в том числе выделенных полос для движения.

Примечательно, что в мае 2023 года тот же портал SuperJob проводил аналогичный опрос в 366 населенных пунктах. В среднем по России сторонников запрета сервисов кикшеринга тогда оказалось меньше — 37%. Среди причин недовольства респонденты также тогда упоминали отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов. Больше всего сторонников запрета было среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Наиболее нетерпимы оказались жители Уфы и Санкт-Петербурга — доля противников проката электросамокатов достигала там 44% и 42%. При этом за лето 2023 года, отмечают в SuperJob, число противников сервисов аренды самокатов в Москве и Санкт-Петербурге выросло соответственно на 18% и 16%.

По данным портала truesharing.ru, в 2022 году у 40 российских операторов кикшеринга насчитывалось 192 тыс. электросамокатов, на которых было совершено 103,5 млн поездок (15,5 млн пользователей). Выручка компаний в пересчете на один самокат составила 69,2 тыс. руб. при средней стоимости минуты аренды в 7,3 руб. Подробнее о динамике рынка кикшеринга см. материал на с. 7.

ПДД с правилами для пользователей электросамокатов вступили в силу с 1 марта. Теперь такие технические устройства выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (раньше их пользователи считались пешеходами). Для пользователей введены запрещающие знаки, ограничения по выезду на проезжую часть, а также установлен порог скорости в 25 км/ч, который действует в том числе на тротуарах, куда электросамокатам в определенных случаях разрешается выезжать.

Отметим, гендиректор компании Whoosh (оператор кикшеринга) Дмитрий Чуйко в минувший понедельник призвал не сравнивать положение дел в Москве с парижским опытом. «Там работали игроки по системе free float,— объяснил господин Чуйко, которого процитировал ТАСС.— Это когда самокат можно ставить где угодно. Люди были этим недовольны». Российские же компании, по его словам, находятся в диалоге с регуляторами, так, Whoosh выступает за развитие нормативного регулирования использования электросамокатов.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал 29 августа «обязательно проработать» как минимум варианты «повышения ответственности» при передвижении на электросамокатах. Господин Володин привел в своем Telegram-канале статистику ДТП с участием подобной техники, подчеркнув, что с 2019 года их число увеличилось более чем в 40 раз. Спикер Госдумы также вспомнил про грядущий запрет в Париже, подчеркнув, что в России правила передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют лишь с этого года. «Но есть над чем работать»,— добавил Вячеслав Володин. В Минтрансе ранее сообщали, что новые ПДД будут скорректированы после анализа «правоприменительной практики». В департаменте транспорта Москвы сообщали, что в столице в 2023 году был создан ситуационный центр контроля за СИМ.

Александр Воронов