Электросамокатам добавили правил

Минтранс РФ анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в дополнение к уже вступившим в марте поправкам к ПДД. Речь, в частности, идет об ограничении скорости обгона пешеходов и ужесточении штрафных санкций для нарушителей. ЦБ не исключает введения в перспективе аналога ОСАГО для пользователей нового вида транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ситуация с СИМ обсуждалась в четверг на круглом столе в Общественной палате. 1 марта, напомним, в силу вступили регулирующие права и обязанности пользователей нового вида транспорта поправки к ПДД. Так, им запрещено развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали и т. д. Между тем, согласно статистике (СПЧ запросил данные у МВД), в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 60%. В этих происшествиях погибли 5 человек, еще 516 — пострадали.

В поправках закреплено «базовое» регулирование, подчеркнул, выступая в ОП, заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, «заходим на следующий круг — вырабатываем новые решения с учетом правоприменительной практики». По поручению главы Минтранса, рассказал господин Луговенко, готовится дорожная карта по дальнейшему регулированию СИМ и «интегрированию их в транспортную систему». Документ проходит согласования и рассчитан на несколько лет.

Из заявлений господина Луговенко следует, что корректировки будут вноситься в ПДД, КоАП и ряд федеральных законов.

Планируется, к примеру, ограничить обгон пешеходов — данный маневр будет разрешен на скорости до 10 км/ч (механизм контроля скорости еще будет обсуждаться). Владимир Луговенко упомянул планы по переходу на «реестровую модель», имея в виду, что все СИМ будут регистрироваться и заноситься в единый электронный реестр. Это, по словам чиновника, обеспечит «контроль за движением и неотвратимость наказания». Впрочем, госномера для самокатов, по данным “Ъ”, вводить не планируется. В КоАП внесут новые составы с усиленными штрафами, в том числе за превышение скорости. Деталей и размеров санкций Минтранс пока не привел. Сегодня, напомним, для нарушителей применяется ст. 12.29 и 12.30 кодекса (максимальная санкция — 1,5 тыс. руб.). В ПДД также внесут поправки, чтобы четче зафиксировать разницу между СИМ и мопедами: сейчас из-за формулировок возникают споры между ГИБДД и пользователями.

Анализ практики показал, что в ПДД нет однозначного запрета ездить вдвоем на электросамокатах, не предназначенных для этого конструктивно, обратил, в свою очередь, внимание инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД РФ Виктор Стельмах, нужно вносить поправку. Езда «тандемом», по его словам, это одно из наиболее частых нарушений, связанных с СИМ.

Начальник отдела правоприменения департамента страхового рынка ЦБ Сергей Бабич не исключил введения в будущем и аналога ОСАГО для СИМ.

Сейчас такое невозможно, так как у электросамокатов нет номеров, для них не нужны водительские права. При этом, отметил господин Бабич, никто не мешает страховщикам предлагать пользователям СИМ добровольное страхование общегражданской ответственности — если эта услуга станет популярной, можно вернуться к обсуждению и обязательного страхования.

Приглашенные ОП эксперты назвали и другие проблемы. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев заметил, что в регионах у ГИБДД не хватает ресурсов для контроля СИМ: «Вы денег не даете регионам, они все нищие, как они будут гоняться за электросамокатами?» В Санкт-Петербурге, продолжил он, ГИБДД отказывается оформлять ДТП, происшедшие с участием СИМ на тротуаре, расценивая это как зону ответственности участковых. Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов призвал жестче ограничить разрешенную скорость СИМ, приведя опыт Казахстана, власти которого запретили с сентября разгоняться быстрее 6 км/ч на тротуарах, и Сингапура, где движение на СИМ по тротуарам вообще запрещено.

Сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин напомнил, что региональные и муниципальные власти обязаны организовывать движение для электросамокатов в городах (знаки и разметка уже есть в ПДД), но по факту этим мало кто занимается, за исключением Москвы и ряда крупных городов. «Основная работа должна происходить на местах, все инструменты для этого даны,— согласился с ним Владимир Луговенко.— Обоснования ограничений, запретов, вопросы инфраструктуры — все это работа, которая ложится на органы местного самоуправления».

Иван Буранов