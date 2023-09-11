Песков: для врагов России вряд ли найдется место на Родине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для тех, кто стал врагами России, вряд ли найдется место в стране. Он отметил, что такие есть среди уехавших россиян, он попросил не преувеличивать их количество.

«Будут постепенно возвращаться. Кроме тех, кто стал врагами нашей страны, такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине»,— заявил Дмитрий Песков в интервью РБК.

Пресс-секретарь президента считает нормальным тот факт, что некоторые россияне предпочитали работать за границей и искать более комфортных условий. При этом, по его мнению, уехавшие граждане будут возвращаться по мере того, как трудовой рынок России будет все привлекательнее «на фоне негативных экономических тенденций во многих странах».

Недавно министр экономического развития Максим Решетников заявил, что человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом в российской экономике. По данным источников Forbes, после начала мобилизации из России уехали от 600 тыс. до 1 млн человек. При этом Дмитрий Песков называл эти данные «уткой».

В апреле член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предлагал создать процедуру отзыва гражданства для критикующих Россию и имеющих паспорт другого государства граждан. В июле сенаторы предложили предусмотреть возможность прекращения гражданства по рождению за действия, создающие угрозу национальной безопасности (дезертирство, дискредитацию ВС РФ и призывы к экстремизму).

После критики документа главой комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, который посоветовал коллегам «почитать Конституцию», несколько сенаторов отозвали подписи под документом.

Анастасия Ларина