Трое из четырех авторов законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению отозвали подписи

Сенаторы Ольга Бас (от Луганской народной республики), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба — от Севастополя) отозвали свои подписи с законопроекта, предполагавшего лишение гражданства по рождению. Это следует из базы Госдумы. Причины их решения неизвестны. Четвертый автор инициативы сенатор Сергей Цеков (от Крыма) заявил «РИА Новости», что не намерен отзывать подпись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Екатерина Алтабаева Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Сергей Колбин Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Сергей Цеков Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ольга Бас Фото: Максим Захаров / РИА Новости Следующая фотография 1 / 4 Екатерина Алтабаева Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Сергей Колбин Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Сергей Цеков Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ольга Бас Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Группа сенаторов внесла проект закона в Госдуму 21 июля. Они предложили предусмотреть возможность прекращения гражданства РФ по рождению или признанию за совершение преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление) и действий, создающих угрозу национальной безопасности. В качестве таких преступлений называли дезертирство, дискредитацию вооруженных сил и призывы к экстремизму.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал инициативу. Он напомнил, что совершение действий, влекущих прекращение гражданства, рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне. Господин Клишас посоветовал коллегам «почитать Конституцию».

Лаура Кеффер