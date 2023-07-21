В Госдуму внесен законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

Группа сенаторов внесла в Госдуму поправки в закон о гражданстве. Авторы предлагают предусмотреть возможность прекращения гражданства РФ по рождению или признанию за совершение преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление) и действий, создающих угрозу национальной безопасности. В качестве примеров преступлений они называют дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил и призывы к экстремизму.

Авторы законопроекта напомнили в пояснительной записке (.pdf), что Федеральный закон №138 от 28 апреля 2023 года включил в число оснований для прекращения гражданства РФ — совершение преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление), а также действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

«Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму»,— отмечается в пояснительной записке.

При этом действие апрельского закона не распространяется на тех, кто приобрел гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ, и распространяются в том числе на лиц, которые признаны гражданами на основании федерального конституционного закона. Речь идет, например, о жителях Крыма, получивших гражданство на основании ФКЗ от 11 июня 2021 года.

«Проектом федерального закона предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что реализация инициативы позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов России.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Сергей Цеков (от Республики Крым), Екатерина Алтабаева (Севастополь), Ольга Бас (Луганская народная республика) и Сергей Колбин (Севастополь).

В ходе обсуждения в Совете федерации закона, расширяющего основания для прекращения гражданства РФ, Сергей Цеков заявил, что инициатива приводит к неравенству: «Тот, который по рождению, может любое преступление совершить и не будет лишен гражданства. А мы (крымчане.— “Ъ”), вошедшие, собственно говоря, тоже граждане РФ, можем этому наказанию подвергаться. Здесь нет равенства. А я за то, чтобы равенство соблюдалось».

В ответ глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил, что совершение действий, влекущих прекращение гражданства, рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне. Лишение же человека гражданства «по рождению» не предусмотрено Основным законом, настаивал глава профильного комитета. «Пусть читают Конституцию коллеги»,— прокомментировал он «Ъ» законопроект господ Цекова, Алтабаевой, Баса и Колбина.

Подробнее об апрельских поправках в закон «О гражданстве РФ» — в материале «Сенаторы постояли на своем».

Эрдни Кагалтынов