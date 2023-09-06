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Коммерсантъ FM
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Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что низкий уровень безработицы аномален. По его словам, это тормозит экономику страны, главная проблема которой сегодня — это дефицит кадров. По данным Росстата, в июле безработица снова обновила рекордный минимум — до 3%.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат»,— сказал Максим Решетников на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов.

Министр отметил, что такой показатель был бы неплохим, если бы в России не было дефицита кадров и специалистов. «Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы и даже не технологии, с которыми сложно»,— полагает Максим Решетников. Проблема дефицита кадров, по его словам, есть и на количественном, и на качественном уровне.

Для решения проблемы дефицита кадров министр предложил расширять нацпроект по повышению производительности труда и более активно привлекать мигрантов в экономику. «Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения»,— пояснил министр.

Максим Решетников обратил внимание, что Центральная Азия — активно растущий регион, где много рабочих рук. Он отметил, что Россия конкурирует за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами. «Мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это все нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике»,— добавил он.

По данным Банка России, с начала 2023 года в промышленности была самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. По данным Роструда, в начале августа на портале «Работа в России» открыли 1,9 млн вакансий, но закрывались они очень медленно.

Анастасия Ларина

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