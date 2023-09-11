Глава ЦИК: средняя явка на выборах составила 43,5%

Средняя явка на выборах составила 43,5%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В едином дне голосования приняли участие более 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей. Явка на региональных выборах была самой высокой с 2017 года.

«У нас в единый день голосования прошли 4200 избирательных кампаний, в которых, по информации на 9 утра сегодняшнего дня, приняли участие более 45 млн из потенциальных 67. Средняя явка составила 43,5%»,— рассказала госпожа Памфилова в информцентре ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).

Выборы в России с 8 по 10 сентября прошли в 85 регионах. В Москве победил действующий мэр Сергей Собянин с 76,39%. Еще как минимум в 13 регионах победу одержали действующие губернаторы. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что она одержала «убедительную общую победу» на выборах, а ее наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Лаура Кеффер