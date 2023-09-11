Новым замгубернатора Белгородской области по ЖКХ назначен Сергей Довгалюк

Бывший замгубернатора Иркутской области Игоря Кобзева — Сергей Довгалюк — перешел на должность вице-губернатора Белгородской области по ЖКХ. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября. Ранее его заместителем был Константин Полежаев.

Глава Белгородщины отметил, что у господина Довгалюка есть опыт работы в «больших компаниях», в органах госвласти на посту заместителя губернатора, работы в зоне СВО.

«Сергей Владимирович, как мы с вами говорили, задачи, которые перед нами стоят — подготовка к отопительному сезону в условиях приграничья, подготовка резервных генераций, транспорта, личного состава предприятий к решению задач в любое время суток. Нужно уделить внимание работе с твердыми коммунальными отходами, работе по обеспечению жителей Белгородской области водой. Безусловно, приоритетом стоит восстановление жилья. Надеюсь, что все наши с вами планы будут реализованы, уверен в этом», — сказал господин Гладков.

По данным правительства Иркутской области, Сергей Довгалюк родился в 1975 году в Днепропетровской области Украины. В 1997-м окончил Военный институт радиоэлектротехники, до 2009 года служил по контракту. Затем работал в структурных подразделениях управления Росрезерва по Центральному федеральному округу. С декабря 2020 года по март 2021-го был замдиректора Службы заказчика Иркутской области. С марта по июнь 2021-го занимал должность советника губернатора региона, с июля 2021-го по август 2023-го — замгубернатора.

Константин Полежаев был уволен с поста вице-губернатора в начале июля после критики господина Гладкова за «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». 21 июля стало известно о задержании господина Полежаева.

Региональное управление СКР предъявило ему обвинение в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет колонии). По версии следствия, господин Полежаев в период замещения должность вице-губернатора получил от директора одной из местных строительных компаний в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью свыше 17 млн руб. Сделано это было якобы «за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ». Бывший замгубернатора признал вину в обоих преступлениях.

Алина Морозова

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