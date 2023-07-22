Обвиняемого в получении особо крупной взятки бывшего белгородского вице-губернатора отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода 22 июля удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальной наказание - лишение свободы на 15 лет), бывшему заместителю губернатора Константину Полежаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В СКР сообщили, что вину в предъявленном обвинении экс-чиновник признал в полном объеме и дал признательные показания. Учитывая такую позицию обвиняемого и сотрудничество со следствием, сотрудниками СКР и было направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения именно в виде домашнего ареста.

Управлением СКР уже предъявлено обвинение господину Полежаеву в совершении двух преступлений. По версии следствия, он в период замещения должность вице-губернатора получил от директора одной из местных строительных компаний в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью свыше 17 млн руб. Сделано это было якобы «за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ».

О задержании господина Полежаева стало известно 21 июля. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Из правительства региона управленец неожиданно был уволен в начале месяца после критики губернатора Вячеслава Гладкова за «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Владимир Зоркий