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Константин Полежаев уволен с поста вице-губернатора Белгородской области «за систематическое невыполнение обязанностей»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях об увольнении своего заместителя Константина Полежаева «за систематическое невыполнение своих обязанностей».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В том числе, глава региона оказался недоволен «некачественной организацией работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке», поэтому «принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича».

Вчера господин Гладков посетил Шебекинский городской округ, восстанавливаемый после интенсивных обстрелов ВСУ в конце мая и начале июня. Господин Полежаев в этой поездке сопровождал главу региона.

Константин Полежаев пришел на должность заместителя губернатора – начальника департамента ЖКХ в январе 2019 года с поста мэра облцентра. При этом он фактически поменялся должностями с Юрием Галдуном, который перешел из правительства региона в администрацию города, впрочем, задержался там не надолго.

Владимир Зоркий

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