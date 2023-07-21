По подозрению во взятке задержан бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах подтвердили факт задержания Константина Полежаева, который четыре года работал заместителем губернатора Белгородской области. В его задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Константин Полежаев пришел на должность заместителя губернатора – начальника департамента ЖКХ в январе 2019 года с поста мэра облцентра. При этом он фактически поменялся должностями с Юрием Галдуном, который перешел из правительства региона в администрацию города, впрочем, задержался там не надолго. Свой пост господин Полежаев покинул в начале месяца: губернатор Вячеслав Гладков оказался недоволен «некачественной организацией работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Сергей Толмачев