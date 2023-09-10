Контрафактные книги прибавили в объеме

Оборот контрафактных копий книг в стране резко вырос: с января по август 2023-го он увеличился вдвое год к году и достиг 1 млрд руб. Об этом сообщили издательская группы «Эксмо- АСТ» и Российский книжный союз. Подавляющее большинство продаж поддельной книжной продукции происходит через маркетплейсы. При этом, как отмечают участники рынка, цены там могут быть в полтора-два раза ниже, чем у официальных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Контрафакт в основном поступает в Россию из Средней Азии, рассказала директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова:

«Основной источник нелегальной продукции — это предприниматели, издательства, типографии, которые находятся в странах СНГ. Для ее реализации они используют как маркетплейсы, так и, соответственно, офлайн-розницу непосредственно на территориях своих стран, пользуясь тем, что книжная инфраструктура в них плохо развита, а на бестселлеры спрос есть, и действительно оригинальные издания могут стоить дороже.

Но после того, как люди покупают книги по низкой цене, издательство получает жалобы на то, что бумага не соответствующая, могут быть перепутаны главы, не допечатан текст и так далее.

В основном пиратство касается именно самых ликвидных позиций, то есть бестселлеров. Это книги, в которых люди уверены и которые хотят приобрести в бумажном виде, поставить на полку. Но, сделав выбор в пользу неоригинальной продукции, читатели затем разочаровываются, потому что нет даже доверия к тому, что текст соответствует оригиналу.

Сейчас идет обсуждение с маркетплейсами того, какие могут быть решения в связи с такой ситуацией. Безусловно, они не могут так просто снимать объявления.

Но дело в том, что есть совершенно вопиющие случаи, когда поставщик просто заменяет букву в названии "Эксмо", в конце ставит нолик и прекрасно продает книги.

Вот по таким эпизодам, мы надеемся, в самом скором будущем будут приниматься быстрые решения.

Что касается книжной розницы в странах СНГ, то здесь вопрос должен решаться на уровне государственного взаимодействия. Жалобы, которые отправляются в правительства соответствующих стран, остаются без ответа, поэтому здесь необходимо вмешательство, так как уже в этом году мы видим, что ущерб достаточно существенный».

Издательства зачастую узнают о распространении контрафактных копий книг от недовольных читателей. О жалобах потребителей “Ъ FM” рассказала и руководитель направления трейд-маркетинга группы «Альпина» Светлана Колесникова:

«Каждый день мы выявляем новых продавцов контрафактной продукции. Об этом пишут и наши читатели, которые покупают книги на маркетплейсах и получают книгу не того качества, которое было заявлено.

Распространение нелегальной продукции происходит в основном на маркетплейсах потому, что очень легко зайти на эту площадку. Любой человек может открыть как бы свой магазинчик и продавать книги.

Обычный потребитель не разбирается, кто предлагает книгу — издательство, либо какой-то книжный магазин, либо ИП, либо частное лицо. Поэтому он видит самый доступный вариант, а в итоге вместо хорошей книжки получает контрафакт».

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», в прошлом году интернет-магазины и маркетплейсы стали лидерами по объему реализации легальных бумажных книг. Онлайн-продажи достигли 36,5 млрд руб.

Бороться с контрафактом в книгоиздательском бизнесе можно, но это требует дополнительных инвестиций, отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев:

«Мы ведем с маркетплейсами достаточно конструктивный диалог, чтобы ускорить их реакцию на выявленную контрафактную продукцию и блокировать те страницы, где она реализуется.

Но эта борьба, конечно, достаточно сложная, поэтому я могу посоветовать российским издателям уделять больше внимания выявлению источников нелегальных изданий. Как показывала предыдущая практика, борьба может быть успешной.

Если мы говорим про изделия широкого спроса, то те компании, которые инвестировали средства и, например, нанимали специальные детективные агентства для выявления производств или каналов реализации, смогли достичь очень хороших показателей.

Вообще наше законодательство дает правообладателю все возможности для того, чтобы эффективно противостоять этим нарушителям. Но, к сожалению, прибыль в этой сфере настолько высока, что их ряды постоянно пополняются».

Два года назад в Курганской области обнаружили подпольную типографию, где были напечатаны около 50 тыс. контрафактных экземпляров книг из серии о Гарри Поттере. Ущерб правообладателя тогда оценили в 22 млн руб.

А в 2022-м издательская группа «Эксмо-Аст» выявила на маркетплейсах нелегальные бумажные копии около 200 своих книг. В их числе — «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и нон–фикшен Фила Найта «Продавец обуви. История компании Nike».

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Андрей Загорский