Мал экземпляр, да дорог

Книжный рынок в России по итогам 2023 года вырастет на 6,65% в денежном выражении и сократится на 9,07% в экземплярах, считают в Минцифры. Ситуация сложилась из-за подорожания книг, снижения покупательной способности населения и роста пиратства, полагают эксперты. Трафик на пиратских ресурсах электронных книг уже вырос на 20%, подчеркивают издатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным отраслевым докладом Минцифры о состоянии книжного рынка по итогам 2022 года и перспективах его развития. Из документа следует, что по итогам 2023 года в деньгах рынок вырастет на 6,65%, а в натуральном выражении сократится на 9,07% (абсолютные показатели не приводятся). В 2022 году, по данным Минцифры, объем рынка увеличился на 7,1%, до 101,6 млрд руб., из которых оборот по печатным книгам вырос на 7,5% год к году, до 90,7 млрд руб.

В докладе отмечается, что главным каналом продаж по-прежнему остаются книжные магазины. Так, в 2022 году на них пришлось 53% продаж (около 40 млрд руб.), в то время как на онлайн-магазины — примерно 43% (около 32 млрд руб.).

Ведущей книготорговой сетью по числу торговых точек, по опубликованным данным, остается «Читай-город — Буквоед» (700 магазинов на январь 2023 года, 723 — на февраль 2022 года). Ранее в сети сообщали, что до конца 2023 года планируют открыть еще 20–30 магазинов (см. “Ъ” от 22 июня). На втором месте — «Книжный лабиринт», в январе у сети было 103 точки, в феврале 2022 года — 91. Тройку замыкает «Московский дом книги», в январе у сети было открыто 17 магазинов, в феврале 2022 года — 19. В докладе уточняется, что количество книжных магазинов в последние годы остается «относительно стабильным» именно благодаря открытию новых магазинов «Читай-город — Буквоед».

Важную роль в розничной продаже книг играют торговые площадки FMCG-сетей (Fix Price, «Почта России», «Ашан», «Метро», «О’кей», «Детский мир»), предлагающие книги в качестве сопутствующего товара, говорится в докладе, но в 2022 году канал продолжил снижаться и составил 3,02 млрд руб. (в 2021 году показатель был на уровне 3,31 млрд руб.). По итогам года продажи книг в экземплярах в обороте FMCG-сетей упали на 24,6%. Эти потери не смогли компенсировать ни рост средней цены (в среднем на 20,3%), ни расширение представленности книг в магазинах Fix Price и «Детского мира»: «Тенденция связана с отсутствием достаточного спроса». Между тем в самой Fix Price говорят о росте спроса в книжном сегменте в первом квартале.

Рынок вырос в деньгах из-за повышения стоимости книг, вызванного увеличением издержек при их производстве, отмечают в «Эксмо-АСТ». После начала военных действий на Украине возник острый дефицит кадров в книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года).

Основными барьерами для роста отрасли в «Эксмо-АСТ» считают снижение покупательской активности, сокращение числа книжных магазинов и рост пиратства. Так, по данным холдинга, с февраля трафик пиратских ресурсов электронных книг вырос на 20%, превышая в месяц 100 млн визитов. Потенциальными драйверами роста рынка в издательстве называют восстановление цифровых продаж, включение отрасли в антипиратский меморандум, рост инвестиций в розницу и экранизации по произведениям молодых авторов.

«В 2022 году благодаря мерам господдержки удалось не допустить необоснованного роста цен на бумагу, отсрочить выплаты страховых взносов, временно обнулить пошлины на некоторые полиграфические материалы,— отмечают в Минцифры.— Эффект отчасти продолжал поддерживать рынок в начале 2023 года. Можно надеяться, что новым драйвером станет осенне-зимний сезон и предновогодние продажи».

Рынок будет продолжать расти в денежном выражении в 2023 году и падать в экземплярах, поскольку до сих пор остаются нерешенными вопросы вынужденного сужения портфеля издательств, проблем типографий, удорожания бумаги, отмечает собеседник “Ъ” на книжном рынке: «Возможно, эти вопросы смогут решить новые льготы от государства, однако пока ценовая политика на печатные книги у издательств остается прежней, надеяться на возвращение покупательской активности рано».

Юлия Юрасова