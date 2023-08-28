Строки не влезают в кадры

Число вакансий в сфере книгоиздания в первом полугодии выросло на 16%, подсчитали в HeadHunter. Отрасль нуждается в профессиональных корректорах, переводчиках, редакторах, а также специалистах в сфере маркетинга, уточняют участники рынка, сохраняется дефицит кадров в полиграфии. Тенденция связана как с запуском новых импринтов, так и с желанием оптимизировать персонал, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными HeadHunter о вакансиях в книгоиздании: по итогам первого полугодия их число выросло на 16%. В топ-10 самых востребованных специальностей оказались продавцы-консультанты, директора магазинов, копирайтеры, упаковщики и комплектовщики. В издательских домах также говорят о нехватке корректоров, художников и переводчиков.

Отрасль «сильно нуждается» в редакторах, способных самостоятельно вести издательские проекты от идеи до готовой книги, сохраняется спрос и на ключевых специалистов, участвующих непосредственно в издательском процессе, уточняет HR-менеджер издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Елизавета Бовдуй: «Это шеф-редакторы, которые отвечают за наполнение книжного портфеля, поиск проектов и новинок и курирование издательского процесса, арт-директоры и дизайнеры, отвечающие за художественное оформление».

В «Альпине» говорят о нехватке кадров в логистике, складском деле и IT, например специалистов технической поддержки, консультантов 1С, Bitrix. «Традиционно сложнее всего найти сотрудников на вакансии в маркетинге, сейчас это SMM-специалисты, бренд-менеджеры, руководители продуктовых направлений»,— добавляет директор издательства по маркетингу Ирина Антонова.

«Со своим скромным самобичеванием мы довели отрасль до того, что молодежи здесь как будто не престижно работать,— говорил 23 августа директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов (цитата по "РИА Новости").— А на самом деле во всем мире в книгах работать престижно и интересно».

В «Эксмо-АСТ» и AdMarginem не ответили на запросы “Ъ”.

Собеседник “Ъ” в одном из издательств отмечает, что дефицит специалистов сохраняется и в полиграфии. После начала военных действий на Украине Российский книжный союз обращался в Минпромторг с просьбой ввести отсрочку от частичной мобилизации для представителей этого направления (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года), хотя бы в зависимости от квалификации сотрудников, чтобы избежать потери самых ценных кадров, например машинистов линий, технологов, механиков. Но меры так и не были утверждены.

Источник “Ъ” на рынке связывает нехватку кадров с тем, что издательства запускают крупные проекты или импринты (подразделение для выпуска книг определенных сегментов).

Например, АСТ в апреле запустило импринт NoSugar Books, в августе — «Черным-бело», а «Росмэн» в ноябре 2022 года открыла импринт «Кислород», добавляет собеседник “Ъ”. АСТ в мае также представило подразделение «МЕДпроф: книги и атласы для врачей». РБК в августе писало, что «Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books, чтобы инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. Новые проекты, подчеркивает источник “Ъ”, требуют сотрудников, «которых на рынке не хватает».

В то же время в «Альпине» утверждают, что речь идет скорее об обновлении, а не о расширении персонала — приходится заменять сотрудников, ушедших, например, в декрет или на другие позиции.

Участники рынка уточняют, что проблемой остается уровень специалистов и оплаты их труда. Так, отмечает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, нехватка корректоров связана в первую очередь с низким уровнем их заработка: «Вопрос не столько в отсутствии профессиональной подготовки — в конце концов, филологов много,— сколько в многолетней практике издателей до предела минимизировать расходы на редакционную подготовку». Эксперт добавляет, что профессиональной подготовки не хватает и книжным верстальщикам: большинство из них до сих пор плохо владеет базовыми инструментами подготовки макетов по части производства цифровых книг.

Юлия Юрасова