МИД Украины раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тупике» в вопросе создания трибунала против России со стороны западных партнеров и констатировал «отсутствие воли» для конфискации российских активов. Он выступил с критикой на конференции в Киеве, передает AFP.

«К сожалению, мы находимся в некотором роде тупике»,— сказал господин Кулеба на конференции в Киеве, комментируя вопрос создания трибунала.

Запад, как рассказал глава МИДа, выступает за создание «смешанного трибунала» против РФ на основе украинского законодательства. Однако Киев считает, что это «не позволит лишить иммунитета президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова». По словам господина Кулебы, это неприемлемый для Киева вариант.

Касаясь конфискации российских активов в пользу Украины, министр сказал, что в этом вопросе «явно не хватает воли». «Спустя полтора года я по-прежнему слышу их Европы и Америки: мы работаем над этим»,— рассказал господин Кулеба.

Украина обсуждает идею создания международного трибунала с союзниками с 2022 года. Она хочет расследовать действия России в ходе вооруженного конфликта. Кремль отказался признавать такой трибунал легитимным. Вместо этого, как рассказывал вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев, российские сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине.

Киев также просит союзников передать ему замороженные в рамках санкций российские активы. Однако до сих пор принимаются решения по небольшим относительно общего объема активов суммам. Например, США уже несколько месяцев обещают передать первые конфискованные активы — $5,4 млн, которые были изъяты у Константина Малофеева. Эстония намерена стать первой страной, которая узаконит конфискацию подсанкционных активов.