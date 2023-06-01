Вице-спикер Совфеда поддерживает идею провести международный трибунал по Украине

Сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом сообщил спикер Совета федерации Константин Косачев. Детали он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я лично убежденный сторонник того, что нужно создавать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине. Подчеркиваю, не российский, а международный — по типу того, что они пытаются сотворить в Гааге. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим»,— сказал господин Косачев в ходе форума «Какая Украина нам нужна?».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагал создать международный трибунал «союзников и единомышленников» над военными преступлениями на Украине. Он допустил, что созданию трибунала могли бы содействовать страны СНГ, БРИКС и ШОС. Год назад, в мае 2022 года, о необходимости создать международный трибунал говорил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он предлагал организовать его для бойцов украинского подразделения «Азов» (признано в России террористической организацией).

Кроме того, с ноября 2022 года Украина и ее союзники обсуждают создание трибунала, в рамках которого будут расследованы действия России в ходе военного конфликта. В Кремле отказались признать подобный трибунал легитимным.

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