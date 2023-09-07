Блинкен анонсировал передачу Украине $5,4 млн конфискованных российских активов

США наряду с другой помощью передадут Украине $5,4 млн, которые были конфискованы у российских бизнесменов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. По его словам, деньги пойдут на поддержку украинских ветеранов. Именно столько — $5,4 млн — ранее было конфисковано у Константина Малофеева в США в пользу Украины. О передаче этих средств Киеву неоднократно объявлялось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов»,— сказал господин Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Расшифровка пресс-конференции приведена на сайте Госдепартамента. В пресс-релизе Госдепа уточняется, что на «реинтеграцию и реабилитацию ветеранов» будет направлено $5,4 млн.

Генпрокурор США Меррик Гарланд еще в феврале 2023 года объявил о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных, как утверждалось, у господина Малофеева. Генпрокурор называл это первой передачей активов россиян в пользу Киева. Деньги были конфискованы судом Южного округа Нью-Йорка за попытку обойти санкции. МИД РФ называл решение США «неприкрытым грабежом по политическим мотивам».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Конфискация активов получила прецедент».

Леонид Уварчев