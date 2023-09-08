Bloomberg: Эстония решила узаконить изъятие замороженных активов РФ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью агентству Bloomberg заявил, что страна решила узаконить конфискацию попавших под санкции активов России. Правительственный законопроект уже разработан и скоро будет направлен на ратификацию в парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргус Цахкна

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters Маргус Цахкна

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

По словам господина Цахкна, Эстония намерена также добиваться согласования общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов. Он выразил уверенность, что такие действия «ударят по Москве», но признал, что такой механизм неизбежно приведет к судебным искам со стороны РФ.

В случае реализации инициативы Эстония станет первой страной Евросоюза, узаконившей конфискацию замороженных российских активов. По последним данным группы REPO — занимается поиском активов РФ в западных юрисдикциях, — сейчас заблокировано $280 млрд российских средств, основная часть которых выявлена в странах ЕС.

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