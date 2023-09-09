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Коммерсантъ FM
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Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл на саммит стран G20 в Дели. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она опубликовала фото, на котором господина Лаврова приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Саммит G20 проходит в индийской столице 9–10 сентября. Единственными из лидеров стран объединения, которые его не посетили, стали президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Китай на мероприятии представляет премьер Госсовета КНР Ли Цян. Bloomberg писал, что Евросоюз намерен воспользоваться отсутствием господ Си и Путина, чтобы активизировать работу со странами Глобального юга.

О повестке саммита читайте в материале «Ъ» «''Двадцатка'' поищет рациональное зерно».

Лаура Кеффер

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