Bloomberg: ЕС хочет воспользоваться отсутствием Си и Путина на саммите G20

Евросоюз собирается воспользоваться отсутствием лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы активизировать работу со странами Глобального юга. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам источников Bloomberg, ЕС хочет показать, что серьезно относится к пересмотру партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма. По информации издания, ЕС хотят поддержать заявку Африканского союза на постоянное членство в G20.

По данным Bloomberg, со стороны Африканского союза в саммите в Индии будут участвовать лидеры ЮАР, которая уже входит в G20, а также Египта, Нигерии и Коморских островов. Со стороны ЕС к переговорам присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как отмечает Bloomberg, постоянное членство в G20 дало бы Африканскому союзу тот же статус, что и ЕС. Статус постоянного членства — часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос в принятии важных решений, в том числе в борьбе с глобальным потеплением, которое вызвано в основном выбросами стран G20.

На повестке дня саммита G20 — обсуждение глобальной продовольственной безопасности на фоне военной операции России на Украине, а также реформа глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Россию на саммите будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, Китай — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Олеся Павленко