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Коммерсантъ FM
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Делегацию Китая на саммите G20 в Индии возглавит премьер Госсовета, а не Си

Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию страны на саммите G20, который пройдет в Индии в сентябре. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели. Ли Цян изложит позицию и предложения Китая по сотрудничеству G20, поспособствует укреплению единства группы для совместного реагирования на глобальные вызовы в области экономики и развития»,— сказала Мао Нин (цитата по «РИА Новости»). На вопрос о том, посетит ли саммит председатель КНР Си Цзиньпин, она не ответила.

Ранее о том, что китайскую делегацию на саммите представит Ли Цян, писал Reuters. По информации источников агентства, Си Цзиньпин не собирается ехать в Индию несмотря на то, что саммит рассматривался как место встречи председателя КНР и президента США Джо Байдена. Причина такого решения собеседникам Reuters не известна.

Bloomberg писал, что господин Си вероятно отказался ехать на саммит из-за дипломатической борьбы с Индией, одним из важных партнеров которой в области обороны являются США. Также собеседники агентства высказывали предположения, что председатель КНР в настоящее время сосредоточен на внутренних проблемах страны, поэтому хочет сократить участие в международных мероприятиях.

18-й саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин не поедет.

Милена Костерева

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